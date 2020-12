Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020), câu hỏi đặt ra là với những tiềm năng, lợi thế của vùng đất, con người Nghệ An, làm sao biến “Khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam”?

Nghệ An sản sinh ra lớp lớp hào kiệt

Tại Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) và đón Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đình Hoành Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thể hiện sự xúc động khi tham dự sự kiện.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong 990 năm qua, trải qua bao nhiêu thăng trầm, Nghệ An luôn giữ vững truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng, chói lọi. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước, giữ nước cũng như trong chặng đường đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Nghệ An luôn là điểm tựa, là căn cứ quan trọng, là hậu phương vững chắc, đóng góp to lớn vào những thắng lợi vẻ vang của dân tộc với những cái tên như: Tương Dương, Con Cuông, Xô viết Nghệ -Tĩnh, Truông Bồn, cầu Bến Thủy, cầu Cấm… đã đi vào lịch sử như những khúc tráng ca bất tử, mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Nghệ An cần phát triển đột phá hơn nữa để sớm trở thành “tnh khá” của cả nước, là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ, để góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đó là thành tích thiết thực nhất, ý nghĩa nhất để tri ân công lao của các bậc tổ tiên, các thế hệ cha anh đã xây dựng nên vùng đất anh hùng, để chào mừng 100 năm ngày thành lập Đảng; đồng thời, cũng để hoàn thành tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

"Qua bao đời nay, trên mảnh đất thường xuyên phải chịu nhiều hậu quả thiên tai khắc nghiệt, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, vất vả, người Nghệ An vẫn luôn sáng ngời đức tính cần cù, chịu khó, sáng tạo, hiếu học, yêu nước, nhân văn, anh dũng và cách mạng. Đặc biệt, Nghệ An mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra lớp lớp hào kiệt, trong đó có vị lãnh tụ vĩ đại, người Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh" - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh thời, Bác Hồ luôn hướng về quê hương với tình cảm thiêng liêng, sâu đậm, mong mỏi Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất của miền Bắc. Đảng, Nhà nước trong suốt thời gian qua cũng luôn quan tâm, tin tưởng, tạo điều kiện thuận lợi để Nghệ An phát triển. Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, cùng với tình cảm của đồng bào, đồng chí trên mọi miền đất nước đã luôn động viên, khích lệ, giúp cho Nghệ An phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh để ngày càng phát triển.

Là một tỉnh có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên phong phú, diện tích rộng lớn, trải dài từ Đông sang Tây, có biển, có rừng, có đồng bằng và đang có những bước chuyển mình ấn tượng trong thời gian qua, Nghệ An cần tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Phối cảnh một góc Đại lộ Vinh tương lai.

Bên cạnh đó, chú trọng chuyển đổi mô hình phát triển tăng trưởng chiều rộng sang chiều sâu với tầm nhìn dài hạn; tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh để làm cơ sở định hướng cho phát triển giai đoạn 2021 - 2030; ưu tiên nguồn vốn đầu tư các khu vực, công trình trọng điểm để tạo động lực phát triển; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Đồng thời, tăng cường chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với đào tạo nghề và chuyển đổi nghề để cung cấp lao động có trình độ và tay nghề phù hợp cho các ngành công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là 3 vùng kinh tế: "Nam Thanh - Bắc Nghệ"; "Nam Nghệ - Bắc Hà", "Phát triển vùng miền Tây Nghệ An" và các khu công nghiệp, khu du lịch.



Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ, cung ứng nguồn lao động có chất lượng để thu hút các dự án đầu tư lớn mang tính động lực với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nghệ An phải xác định đến năm 2025 đứng trong tốp 15 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính.

Cần tăng cường hỗ trợ, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo trong toàn tỉnh để nâng cao năng suất lao động, tạo ra những đột phá mới trong sản xuất và phát triển thị trường; tận dụng tốt các thời cơ từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để phát triển sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường.

Ngoài ra, không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng; giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Quan tâm lắng nghe, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc chính đáng của Nhân dân. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Làm tốt công tác vận động quần chúng; công tác dân vận; thông tin kịp thời, toàn diện, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như địa phương tới quần chúng và Nhân dân.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại và quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, cương quyết đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. Chú trọng hơn nữa đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương phía Tây của tỉnh - nơi cơ sở hạ tầng và đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Và cuối cùng là tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của con người Nghệ An với những phẩm chất quý báu là hiếu học, trí tuệ, năng động, đoàn kết, tình nghĩa và thủy chung. Đây là một nguồn lực rất lớn và quan trọng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.

"Tôi tin tưởng rằng, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung và quê hương xứ Nghệ nói riêng sẽ là nguồn sức mạnh và động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An biến "Khát vọng sông Lam thành kỳ tích sông Lam" - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ.

Tăng trưởng nhanh, điểm sáng về xây dựng nông thôn mới

Trước đó, tại Hội thảo Khoa học "Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển", ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất, con người Nghệ An trong cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đức Trung, Nghệ An là vùng đất "địa linh, nhân kiệt", địa danh giàu truyền thống cách mạng, lịch sử hào hùng, văn hóa đậm đà bản sắc; đã sinh ra nhiều bậc anh hùng, hào kiệt, sỹ phu yêu nước nổi tiếng, tiêu biểu nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Nghệ An hội tụ đủ các yếu tố như một "Việt Nam thu nhỏ" với đầy đủ các loại địa hình, các hệ sinh thái tự nhiên; tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị còn được lưu giữ.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Hệ thống giao thông thuận tiện với đầy đủ các loại hình; có vị trí quan trọng trong hành lang kinh tế Đông - Tây; có nguồn nhân lực dồi dào, người lao động cần cù, chịu khó.

"Đó là niềm tự hào, là tiềm năng và thế mạnh to lớn, mang lại các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để Nghệ An tận dụng cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới" - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tin tưởng.

Từ buổi bình minh của lịch sử loài người, tổ tiên của cư dân Nghệ An đã sớm bắt đầu và phát triển từ những con người hái lượm, ghè đá trên hang Thẩm Ồm (Quỳ Châu); vắt gốm, đúc đồng trên đất Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu); đến luyện sắt, trồng lúa nước trên Đồng Mỏm (Diễn Châu)… Những dấu tích kể trên chính là bằng chứng khẳng định đóng góp của cộng đồng cư dân Nghệ An đối với sự hình thành nền văn hóa, văn minh đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Sự ra đời của danh xưng Nghệ An được khắc họa đậm nét thông qua các cứ liệu lịch sử. Trong cuốn "Hoàng Việt địa dư chí" của Phan Huy Chú viết: "Nghệ An xưa thuộc đất Việt Thường, thời Tần thuộc Tương Quận, thời Hán gọi là Hàm Hoan thuộc quận Nhật Nam… thời Đường gọi là Hoan Châu và Diễn Châu. Thời Ngô, Đinh, Tiền Lê vẫn gọi là Hoan Châu và Diễn Châu. Năm 1030 (Thiên Thành thứ 3), Vua Lý Thái Tông đổi Hoan Châu thành Nghệ An".

Từ đây, địa danh Nghệ An chính thức đi vào lịch sử dân tộc và tồn tại sâu thẳm trong tâm thức các thế hệ cư dân Nghệ An cho tới ngày nay. 990 năm hình thành và phát triển tỉnh Nghệ An - là chặng đường dài mà biết bao thế hệ đã đổ công sức, xương máu đấu tranh với thiên nhiên khắc nghiệt và kẻ thù xâm lược để xây dựng và bảo vệ vùng đất Nghệ An.

Dự án Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 950 tỷ đồng.

Môi trường đó cùng lịch sử đấu tranh đã tôi luyện và hun đúc nên con người nơi đây có sức sống bền bỉ, đức tính cần cù, nhẫn nại, ý chí và nghị lực phi thường, anh dũng, kiên cường, bất khuất, với truyền thống yêu nước nồng nàn, tận trung với nước, tận hiếu với dân, giàu lòng nhân ái và lao động, sáng tạo để vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua thực tiễn đấu tranh và mở rộng bờ cõi, vùng đất Nghệ An từng bước trở thành một trong những trung tâm tinh hoa của dân tộc và được nhiều anh hùng, hào kiệt chọn nơi đây làm "đại bản doanh", "nơi đứng chân" dựng xây nghiệp lớn thời cổ trung đại; được cách mạng chọn và xây dựng thành "vùng tự do", "vùng giải phóng" trong cuộc kháng chiến chống Pháp; là "tọa độ lửa" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nghệ An luôn phát huy truyền thống của vùng đất hiếu học; số học sinh giỏi quốc gia, quốc tế nhiều năm xếp trong tốp đầu cả nước, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ; Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.

Kinh tế hiện tại của Nghệ An duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp ngày càng đồng bộ. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, là một trong những điểm sáng của cả nước, dự kiến đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 281/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 68,37%. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy....