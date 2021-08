Lai Châu thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế

Để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, tỉnh Lai Châu đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Lai Châu đã và đang chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Cùng với việc hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 thứ 2, nâng công suất xét nghiệm của tỉnh lên gấp đôi, tỉnh Lai Châu đã xây dựng và áp dụng triển khai phần mềm khai báo y tế, truy vết riêng của tỉnh.

Không chỉ chú trọng tới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch cho người dân, các cấp, các ngành, các địa phương của tỉnh Lai Châu còn làm tốt công tác điều tra, giám sát, truy vết các trường hợp liên quan để thực thực các biện pháp cách ly theo quy định. Công tác tiêm vaccine phòng Covid-19 cũng được tỉnh Lai Châu chỉ đạo các các cơ quan chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả...

Người dân tỉnh Lai Châu chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: Thanh Ngân)

Qua công tác tuyên truyền, người dân các xã, bản từ vùng thấp đến vùng cao của tỉnh Lai Châu ngày càng nêu cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19. Hầu hết người dân khi ra khỏi nhà đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch. Các quán ăn, nhà hàng, siêu thị... ở thành phố Lai Châu hay ở trung tâm các huyện trong tỉnh cũng chấp hành khá tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Lai Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong 6 tháng đầu năm 2021, một số chỉ tiêu đề ra trong phát triển kinh tế của tỉnh tăng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể như: Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt hơn 44000 ha, diện tích thu hoạch đạt hơn 8700 ha, sản lượng đạt gần 50000 tấn, tăng 6,1% so với vùng kỳ năm trước. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục duy trì ổn định, sản lượng đánh bắt và nuôi trồng tăng mạnh... Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng được các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được tỉnh Lai Châu chú trọng. (Ảnh: Thanh Ngân)

Theo ông Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên vấn đề tiêu thụ nông sản trên địa bản tỉnh thời gian qua gặp không ít khó khăn. Cụ thể là: Tiêu thụ sản phẩm chè, cao su bị ảnh hưởng do giá vận chuyển tăng, thời gian vận chuyển kéo dài, yêu cầu chất lượng cao hơn, giá thành giảm. Một số sản phẩm không xuất khẩu được do nước nhập khẩu thắt chặt xuất khẩu tiểu ngạch hoặc chưa nằm trong danh mục sản phẩm xuất khẩu của nước bạn... Tỉnh Lai Châu cũng đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành liên quan và chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kết nối, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó bước đầu tháo gỡ được một số khó khăn về vấn đề tiêu thụ nông sản.

Tỉnh Lai Châu đã và đang thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế. (Ảnh: Thanh Ngân)

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng quản lý đô thị của tỉnh Lai Châu trong thời gian qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cũng được tỉnh Lai Châu đặc biệt chú trọng. 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Lai Châu đã cấp đăng ký thành lập mới 57 doanh nghiệp; thành lập mới 17 hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trong toàn tỉnh lên 346 hợp tác xã, trong đó có 243 hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hoạt động thu hút đầu tư được tỉnh quan tâm chỉ đạo, các cấp, các ngành tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào địa bàn...

Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của người dân, tỉnh Lai Châu đã và đang thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tạo điều kiện khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.