Lai Châu: Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững

Năm 2022, tỉnh Lai Châu sẽ thực hiện kế hoạch nuôi trồng thủy sản là 983ha. Thể tích nuôi cá nước lạnh 20.087m3, thể tích nuôi cá lồng trên các hồ thủy điện 158.000m3. Sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 3.690tấn/năm( Sản lượng nuôi trồng đạt 3.445 tấn, sản lượng khai thác đạt 245 tấn).

Phấn đấu đến năm 2025, nuôi trồng thủy sản đạt 1.005ha. Thể tích nuôi cá nước lạnh 21.000m3, thể tích nuôi cá lồng trên các hồ thủy điện 179.000m3. Sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 4.000tấn/năm (Sản lượng nuôi trồng đạt 3.755 tấn, sản lượng khai thác đạt 245 tấn).

Phát triển mở rộng vùng nuôi cá nước lạnh tập trung đến năm 2025 tại các huyện: Tam Đường 06 cơ sở, Phong Thổ 03 cơ sở, theo quy mô hàng hóa tập trung đạt 18.000 m3. Rà soát, phát triển vùng nuôi cá lồng tại các hồ thủy điện, tập trung tại các huyện: Than Uyên 6 cơ sở (xã Mường Mít, Mường Cang, Mường Kim, Ta Gia, Khoen On); Tân Uyên 2 cơ sở (xã Tà Mít), Sìn Hồ 2 cơ sở (xã Nậm Cha, Nậm Mạ); Nậm Nhùn 3 cơ sở (xã Mường Mô); Mường Tè 3 cơ sở (xã Can Hồ) và các vùng lân cận có điều kiện phù hợp, đến năm 2025 tổng thể tích tăng thêm khoảng 45.000m3. Hình thành 01 cơ sở sản xuất giống thủy sản và 02 cơ sở chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh.