Lai Châu: Khẩn trương truy vết các F1 đã tiếp xúc với F0 là người Trung Quốc

Sáng ngày 1/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu thông tin về bữa ăn tại nhà nghỉ Thành Đạt, huyện Tân Uyên lúc 18 giờ 30 phút ngày 24/4 của đoàn người F0 Trung Quốc. Trong đó có đoàn khách 12 người của Huyện Than Uyên ăn cơm tại nhà nghỉ Thành Đạt cùng thời điểm trên.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Lai Châu yêu cầu các trường hợp F2 của 12 trường hợp F1 đến cơ sở y tế khai báo và thực hiện cách ly tại nhà theo dõi.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Than Uyên thì đoàn chuyên gia Trung Quốc sang huyện Tân Uyên, Lai Châu công tác. Sau khi về nước, một trong những chuyên gia đã sang Lai Châu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid - 19.

Lịch trình di chuyển của 12 trường hợp F1 như sau:

Chiều 24/4 đoàn đi trên một xe ô tô riêng và 2 xe máy từ huyện Than Uyên đến huyện Tân Uyên để tham gia giao lưu văn nghệ lúc 14h 40 phút (ở nhà nghỉ Thành Đạt). Sau đó đến khoảng 15h 30 phút đoàn di chuyển đến nhà nghỉ Thanh Bình.

Đến 18h 30 phút cả đoàn di chuyển đến nhà nghỉ Thành Đạt ăn cơm, trong quán cơm có ngồi cách bàn ăn của đoàn người Trung Quốc khoảng 3m.

Sau khi ăn đến 19h 30 phút cả đoàn đến hội trường Phòng Văn hoá Thông tin huyện Tân Uyên để dự hội thi khiêu vũ, dân vũ (có tiếp xúc với nhiều người của các đoàn ở các huyện).

Kết thúc hội thi ngày 24/4 đoàn trở về nhà nghỉ, đến chiều ngày 25/4 đến hội trường Phòng Văn hoá Thông tin huyện Than Uyên tiếp tục dự thi.

Khoảng 22h ngày 25/4 cả đoàn di chuyển về huyện Than Uyên.

12 người trong đoàn đều là công chức, viên chức nên từ ngày 25/4 đến nay đều đi làm bình thường và tiếp xúc với nhiều người. Huyện Than Uyên kích hoạt ngay các cơ sở cách ly tập chung để cách ly 12 trường hợp F1, thông tin nhanh đến các cơ quan ban ngành huyện để các trường hợp F2 khai báo y tế và thực hiện cách ly. Chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo thông báo đến các trường mầm non: Hua Nà, Mường Kim, Thị trấn; trường THCS Phúc Than để giáo viên học sinh đã tiếp xúc với các giáo viên trên khai báo F2.

Hiện tại CCD Lai Châu đang tiến hành xác minh, xem đoàn chuyên gia Trung Quốc còn tiếp xúc với các trường hợp nào khác tại tỉnh Lai Châu.