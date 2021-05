Lai Châu: Hơn 1.000 trường hợp bị cách ly theo dõi Covid-19 do liên quan đến bệnh nhân người Trung Quốc

Theo báo cáo nhanh từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu, đến nay địa phương đã truy vết và xác định được trên địa bàn có 20 trường hợp F1 liên quan đến ca bệnh 2911 và bệnh nhân người Trung Quốc.

Theo đó, đến 18 giờ chiều 1-5, lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đã truy vết được 18 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân người Trung Quốc; trong đó tại huyện Tân Uyên có năm trường hợp, Than Uyên 12 trường hợp và Phong Thổ 1 trường hợp. Lực lượng chức năng cũng truy vết được 160 trường hợp F2 và 72 trường hợp F3 của ca bệnh trên. Trong số 12 trường hợp F1 tại huyện Than Uyên có 7 trường hợp là giáo viên các trường học trên địa bàn.

Tỉnh Lai Châu khởi động lại các chốt kiểm soát dịch, nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid- 19.

Ngoài các trường hợp F1 của bệnh nhân người Trung Quốc, tại Lai Châu cũng xuất hiện các F1, F2, F3 liên quan đến ca bệnh 2911 và 2899. Trong đó, lực lượng chức năng địa phương cũng truy vết được hai trường hợp F1 ca bệnh 2911 và xác định hơn 900 trường hợp F2, F3 của 2 ca bệnh trên.

Ông Trần Đỗ Kiên, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết: Toàn bộ các trường hợp F1 trên địa bàn bàn đã được lấy mẫu đưa đi xét nghiệm, trong đó tất cả các trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1. Hiện, đơn vị đã cử tổ cán bộ chuyên môn xuống các huyện để phối hợp Ban Chỉ đạo địa phương tiếp tục truy vết và hướng dẫn các F thực hiện cách ly theo quy định.

Trong một diễn biến khác, do diễn biến phức tạp của tỉnh hình dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu đã kích hoạt lại ba chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ 0 giờ ngày 1-5 tại các địa điểm: Ngã Ba liên ngành, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; Điểm kiểm dịch, bản Ngã Ba xã Mường Kim, huyện Than Uyên; và chốt kiểm soát tại Km 162+650, bản Sắp Ngụa, xã Phúc Than, huyện Than Uyên nhằm kiểm soát tình hình người ra vào và tình hình dịch bệnh trên địa bàn.