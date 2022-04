Lai Châu có Phó Giám đốc công an tỉnh mới

Ngày 19/4, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Dự buổi lễ có ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Tao Văn Trường, sinh năm 1974, Trưởng Phòng An ninh đối ngoại giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh kể từ ngày 13/4/2022.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Viết Giang – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa chức mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh. (Ảnh: PV)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Viết Giang - Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Thượng tá Tao Văn Trường đã nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng thời, cũng mong muốn đồng chí Tao Văn Trường khắc phục mọi khó khăn, phát huy tốt năng lực, sở trường xứng đáng là người chỉ huy gương mẫu; tiếp tục trau dồi kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng quản lý, phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao cho, xây dựng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Tao Văn Trường, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.