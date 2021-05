Lai Châu: Cách ly 2 trường hợp F1 của bệnh nhân 2911

Trung tâm y tế Than Uyên vừa nhận báo cáo trực tiếp từ Trạm y tế xã Mường Kim về việc có hai công nhân thuộc diện F1 của bệnh nhân 2911 (Công nhân Công ty Panasonic, Hà Nội) đã đi từ Hà Nội chở về xã Mường Kim (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) vào ngày 29/4.

Theo đó Trung tâm y tế huyện Than Uyên đã xác nhận hai trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 2911 là L.T.L (sinh năm 1998) trú Bản Chiềng Ban 1, xã Mường Kim và H.T.B (sinh năm 1998) trú Bản Mường 2, xã Mường Kim (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu).

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh Lai Châu chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực truy vết các trường hợp F2, F3 yêu cầu cách ly và theo dõi tại nhà.

Hai trường hợp F1 trên đều là công nhân làm việc tại Công ty Panasonic Việt Nam tại Đông Anh- Hà Nội. trong ngày 27-28/4 có hai lần tiếp xúc gần với bệnh nhân 2911. Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 28/4 hai trường hợp F1 di chuyển bằng xe khách Ngân Hà BKS 25B -002.92 (Mỹ Đình - Than Uyên) đến 21 giờ 50 phút chuyển sang xe BKS 25B- 001.80 ( tuyến Gia Lâm- Than Uyên của nhà xe Ngân Hà), đến bến xe Than Uyên lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 29/4.

Khoảng 15 giờ ngày 30/4 khi nhận được thông tin ca bệnh 2911 dương tính với SARS-CoV-2, hai công nhân trên đã đến Trạm y tế xã Mường Kim khai báo y tế. Sau đó cả hai trường hợp này đã tự cách ly theo dõi tại nhà. Hiện tại, cả 2 người không có biểu hiện sốt, ho, không đau ngực, không khó thở.

Kết quả xác minh ban đầu có 94 trường hợp F2 trên hai chuyến xe khách mà hai công nhân trên di chuyển. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tỉnh Lai Châu đã yêu cầu nhà xe Ngân Hà xác minh cụ thể danh sách hành khách trên 2 chuyến xe, truy vết các trường hợp F2, F3,chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị sãn sàng khu vực cách ly tập chung của huyện nếu có trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2.