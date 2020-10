Do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 kết hợp không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 31/10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (29/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 nên ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Không khí lạnh tăng cường, mưa lớn ở miền Trung và phía Bắc Tây Nguyên. (Ảnh: NCHMF).

Dự báo, ngày và đêm nay (29/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp rìa phía Đông Bắc hoàn lưu vùng áp thấp nên ở Bắc Bộ từ nay đến ngày 30/10 tiếp tục có mưa, mưa rào.

Ở các tỉnh Bắc Bộ trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong 6h vừa qua (lượng mưa tính từ 19h ngày 28 đến 1h ngày 29/10), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hã Tĩnh và Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-35mm, có nơi lớn hơn như Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 58.8mm, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 48mm, Trường Sơn (Quảng Bình) 108.4mm,...

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 9 kết hợp không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 31/10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm; Ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến ngày 30/10: có lúc có mưa, mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ, trời lạnh.