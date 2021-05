Không khí lạnh tăng cường khiến Sa Pa chuyển rét giữa mùa hè

Theo thông tin từ Đài Khí tượng và Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm 23/5, một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống Lào Cai, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao. Các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông diện rộng, một số địa phương thời tiết chuyển lạnh giữa mùa hè, Sa Pa trời rét.

Nhiệt độ tại Sa Pa giảm sâu. Ảnh tư liệu: Quốc Khánh/TTXVN

Tuy nhiên, mưa không đồng đều, nhiều nơi có mưa vừa, có nơi mưa to. Cụ thể, xã Hoàng Liên (Sa Pa) 29,6mm; các xã Cao Sơn (Mường Khương) 36mm, Bản Cầm (Bảo Thắng) 45,2mm...; thành Phố Lào Cai mưa to với lượng 57mm, xã Võ Lao (Văn Bàn) 60,2mm. Riêng xã Toòng Sành (huyện Bát Xát) mưa lớn nhất 98,2mm nhưng do thời gian không dài nên không gây thiệt hại nhiều.

Mưa mát bao phủ trên diện rộng khiến nhiệt độ các địa phương đồng loạt giảm xuống. Tiết trời chuyển mát mẻ, nắng nóng ở vùng thấp và khu vực phía Tây của tỉnh chấm dứt, vùng núi trời lạnh, các vùng núi cao rét nhẹ.

Lúc 7 giờ ngày 24/5, Trạm khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ xuống mức 24,9 độ C; Bắc Hà 21,5 độ C; vùng núi cao Sa Pa chuyển rét 17,3 độ C.

Dự báo ngày và đêm 24/5, vùng hội tụ gió trên cao gây mưa trên diện rộng suy yếu nhẹ. Theo đó, tại Lào Cai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sét đánh. Người dân vùng núi cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá do mưa lớn cục bộ gây ra.

Dự báo, đến ngày 26/5, vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh trở lại gây ra một đợt mưa lớn kéo dài nối tiếp.