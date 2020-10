Khấm khá từ những ruộng bắp cải xanh ngút ngàn

Có dịp ghé đến bản Hang Trùng 1 (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) ai nấy đều trầm trồ, thán phục những người nông dân nơi đây vì đã trồng nên những ruộng rau bắp cải xanh ngút ngàn, cho thu nhập 100 triệu đồng - 200 triệu đồng mỗi năm.

Do thời tiết thuận lợi, từ đầu năm đến nay nhiều nông hộ trồng rau bắp cải ở xã Vân Hồ đều xanh mơn mởn, cây rau bắp cải nào cũng to và mẫu mã đẹp. Tại bản Hang Trùng 1, có nhiều hộ chuyên trồng rau bắp cải với diện tích đến hàng chục ha. Đây là một trong những bản trồng rau bắp cải nhiều nhất của toàn xã, chuyên cung cấp số lượng rau lớn cho huyện Vân Hồ và huyện Mộc Châu.

Để tạo điều kiện cho rau bắp cải phát triển, chị Huyền lắp đặt hệ thống nước tự động cho vườn rau.

Vào những ngày tháng 10 dương lịch, đi từ đường quốc lộ 6 vào xã Vân Hồ, dễ dàng nhìn thấy màu xanh mơn mởn của rau bắp cải đang được người dân thu hoạch để bán cho các thương lái. Vừa chăm sóc luống bắp cải to tròn, xanh ngút ngàn, chị Đinh Thị Huyền, bản Hang Trùng 1 cho biết: "Hiện giá bắp cải trên thị trường dao động từ 10.000 đồng – 12.000 đồng/kg, đây là mức giá tốt cho gia đình tôi. Do rau được mùa và thu hoạch đúng thời điểm, nên thu hoạch đến đâu các tiểu thương thu mua hết đến đó, giá cả đều tăng hơn so với đầu năm".

Chị Huyền đang thu hoạch rau bắp cải tại vườn.

Không chỉ tập trung mở rộng diện tích trồng rau bắp cải làm kinh tế chủ lực cho gia đình, chị Huyền còn giúp cho người tiêu dùng yên tâm khi dùng các sản phẩm rau sạch, chất lượng an toàn của gia đình chị. Bất kể khi bán cho các thương lái hay khách hàng nào chị Huyền đều chia sẻ: "Các anh chị cứ yên tâm khi mua rau bắp cải của gia đình tôi nhé. Tôi không bao giờ dùng chất bảo quản, hay thuốc trừ sâu trong chăm bón. Nếu rau không bảo đảm chất lượng như tôi nói, tôi sẽ đền anh chị gấp đôi giá tôi bán ra".

Chị Huyền gắn bó với nghề trồng rau bắp cải hơn 6 năm.

Theo chị Đinh Thị Huyền chia sẻ, trong quá trình chăm sóc chị đã áp dụng phương pháp trồng rau an toàn. Tuyệt đối không sử dụng phân hóa học, không phun thuốc trừ sâu mà chỉ bón phân hữu cơ, vun đất, làm cỏ để kích thích sự sinh trưởng của cây, góp phần tăng năng suất thu hoạch cho cây. Nhờ vậy, vựa rau nào của gia đình chị đến vụ thu hoạch đều được người tiêu dùng đón nhận. Vì vậy mà giá cả của gia đình chị bán ra thị trường đều ổn định và cho thu nhập cao.

Chị Huyền trồng rau bắp cải hoàn toàn bằng phân hữu cơ, nên rau lúc nào cũng cho quả to tròn.

"Nghề nông thì mùa nào trồng cây đó, nhưng tôi thấy trồng rau bắp cải đem lại thu nhập cao nhất. Tính đến nay tôi cũng gắn bó với cây rau bắp cải hơn 6 năm, năm nào tôi cũng trồng trên 1,5ha với sản phẩm chủ yếu là bắp cải. Còn năm nay, trên diện tích này, tôi trồng hơn một nửa là bắp cải, số còn lại tôi trồng su hào và một phần súp lơ", chị Định Thị Huyền thông tin thêm.

Nhờ cách chăm sóc tốt, 1,5ha rau bắp cải của gia đình chị Huyền đều xanh ngút ngàn.

Chị Huyền cho biết, mùa đông cũng sắp đến gần việc trồng rau vụ đông cũng gặp không ít khó khăn, nhất là vấn đề bất lợi về thời tiết. Có lứa gieo hạt không nảy mầm, chị phải làm đi làm lại, hoặc phát triển kém. Để hạn chế những bất lợi đó, chị Huyền dựng nhà lưới mái vòm giá rẻ trên khu trồng rau, rồi tập trung bón thúc nên rau phát triển tươi tốt. Khi trời chuyển mùa chị tháo khung lưới mái vòm ra, để tiện lợi cho việc canh tác.

Hiện 1kg rau bắp cải chị Huyền bán với giá dao động từ 10.000 đồng - 12.000 đồng/kg.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, chị Huyền còn chia sẻ kinh nghiệm trồng rau an toàn của mình với các hộ trong bản Hang Trùng 1 cùng làm ăn, phát triển kinh tế vươn lên làm giàu tại địa phương. Từ khi chuyển đổi sang trồng rau bắp cải, chị Huyền đã xây được ngôi nhà khang trang với đầy đủ những tiện nghi, chị vui vẻ nói rằng: "Trung bình mỗi năm tôi có lời khoảng 140 triệu đồng từ bán rau bắp cải. Toàn bộ cơ ngơi tôi có được ngày hôm nay, là nhờ trồng rau bán mà có đấy. Cá nhân tôi chưa bao giờ nghĩ, trồng rau bắp cải sẽ đem lại lãi cao đến như vậy".