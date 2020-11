Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tiếp nhận tiền, hàng ủng hộ nông dân thiệt hại do lũ

Ngày 10/11, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tiếp nhận tiền, nhu yếu phẩm, hàng từ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên chuyển ủng hộ bà con nông dân tỉnh Nghệ An thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua.

Ngày 10/11, Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã trao tiền mặt, nhu yếu phẩm ủng hộ Hội viên, nông dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng do đợt lũ vừa qua.

Ông Ma Doãn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho hay, đây là hoạt động cụ thể, thiết thực kịp thời chia sẻ, động viên với hội viên, nông dân tỉnh Nghệ An bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã kêu gọi ủng hộ tiền mặt hơn 134 triệu đồng, hơn 3 tấn gạo, hơn 250 thùng mì tôm. Tổng giá trị gần 190 triệu đồng để Hội Nông dân tỉnh Nghệ An giúp trao tận tay hội viên, nông dân".



Ông Ma Doãn Hùng - PCT Thường trực Hội ND tỉnh Thái Nguyên trao tiền mặt, nhu yếu phẩm trị giá 188 triệu đồng cho Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Quang Tùng (phải) - Chủ tịch Hội ND tỉnh Nghệ An tiếp nhận nhu yếu phẩm từ lãnh đạo Hội ND tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 9/11, Văn phòng Bắc Miền Trung (Báo NTNN/Dân Việt) chuyển trao thực phẩm sạch ăn liền của Công ty Cổ phần Ba Huân (TP.HCM) tới Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trong chương trình của Công ty Ba Huân hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do bão lũ vừa qua.



Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tiếp nhận thực phẩm ăn liền đợt đầu tiên từ Công ty Cổ phần Ba Huân (TP.HCM).

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cảm kích: "Những ngày cuối tháng 10 vừa qua, ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 9, Nghệ An mưa rất lớn, nhiều nơi bị ngập nặng, tại Thanh Chương, Đô Lương, thậm chí tại thành phố Vinh ngập sâu. Nhiều hội viên, nông dân mất trắng tài sản, hoa màu, nông sản vì ngập. Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chân thành cảm ơn Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cùng tập thể hội viên, nông dân tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn bà Phạm Thị Huân (Ba Huân) đã chia sẻ với hội viên, nông dân tỉnh Nghệ An. Chúng tôi hứa sẽ trao tận tay tới những hội viên, nông dân bị thiệt hại nặng vừa qua".