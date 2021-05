Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình: Tuyên truyền hội viên phòng chống Covid-19

Những ngày qua, tỉnh Hoà Bình phát hiện 5 bệnh nhân Covid-19. Trước yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ, hội viên trong phòng chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn. Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã ban hành hơn 150 văn bản chỉ đạo tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, phát trên 130 nghìn tờ rơi đến 100% các hộ gia đình. Cung cấp miễn phí trên 25 nghìn khẩu trang, 5 nghìn chai nước sát khuẩn cho hội viên nông dân.

Hội nông dân tỉnh Hoà Bình đã lồng ghép các cuộc tuyên truyền phòng chống dịch trong các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội tại các thôn, xóm, khu phố. Nhờ vậy, 100% hội viên, nông dân đều hiểu rõ tác hại của dịch bệnh, nâng cao trách nhiệm trong phòng chống dịch.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền vận động và giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn.

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Thạch, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình cho biết: Hiện nay, thành phố Hoà Bình xuất hiện 5 ca dương tính Covid-19. Trước tình hình đó chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền đến các cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ và chấp hành tốt việc thực hiện cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, chúng tôi cũng chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh không được chủ quan, lơ là, nghiêm túc thực hiện hướng dẫn 5k của Bộ Y tế.

Chúng tôi nhắc nhở các hội viên không nên đi đến vùng có dịch, vùng bị phong tỏa hoặc giãn cách xã hội, thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluzone trên điện thoại di động. Tham gia giám sát công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng và tố giác trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch, những người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực về lịch trình di chuyển.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình lồng ghép tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, nông dân thông qua các cuộc họp, hội nghị. Qua đó để cán bộ, hội viên hiểu rõ về sự nguy hiểm của Covid-19.

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng rà soát tình hình hội viên nông dân trên địa bàn. Thống kê, lập danh sách và cập nhật kịp thời, báo cáo chính quyền địa phương về thân nhân của các hộ gia đình đang sinh sống, lao động, học tập, công tác, du lịch, khám chữa bệnh ở các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước, để có biện pháp đón và tổ chức cách ly y tế theo quy định.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tình hình hội viên nông dân trên địa bàn. Hướng dẫn hội viện cách phòng chống dịch Covid-19.

Theo ông Lê văn Thạch - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình, với tinh thần chống dịch như chống giặc, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, các hội nghị không thực sự cần thiết. Hội cũng chỉ đạo các cấp Hội quan tâm, chia sẻ, sẵn sàng hỗ trợ nông dân tìm đầu ra cho những nông sản gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tiêu biểu như "giải cứu" cho trên 50 tấn rau, củ, quả cho hội viên nông dân huyện Lạc Sơn. Hỗ trợ 87 suất quà trị giá 400.000 đồng/suất cho các hộ hội viên bị ảnh hưởng do dịch bệnh tại các huyện Lạc Thủy, Lạc Sơn, Lương Sơn, Mai Châu. Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân trang bị máy đo thân nhiệt, chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm làm khu cách ly tập trung cho 18 người. Kêu gọi các tổ chức hỗ trợ 10.000 khẩu trang, 200 suất quà bao gồm các vật dụng thiết yếu như gạo, muối, mì tôm.... trị giá 150 triệu đồng cho các hộ gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc, Yên Thủy. Tuyên truyền về sử dụng khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng xà phòng kết hợp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 800 hội viên nông dân tham gia.

Ngoài ra, các cấp Hội hỗ trợ hơn 525 triệu đồng thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 và ủng hộ quân, dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2020... Thông qua những hoạt động thiết thực của các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tạo được sự lan tỏa đến từng cán bộ, hội viên nông dân và cộng đồng dân cư, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình còn thường xuyên xuống cơ sở tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người dân bị ảnh hưởng hay không, để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Bà Đặng Thị Thu sinh sống ở Khu 2 (thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình) cho biết: "Nhờ có Hội Nông dân tuyên truyền nói về mức nguy hiểm của dịch Covid-19, tôi đã mua khẩu trang y tế, nước sát khuẩn về cho gia đình phòng chống dịch. Lúc đi làm vườn và đi chợ, tôi đều đeo khẩu trang. Tôi nghĩ mỗi người dân cần có ý thức, trách nhiệm trong việc chống dịch bằng cách hạn chế tập trung đông người. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng, việc làm này tuy nhỏ nhưng cũng thể hiện lòng yêu nước, nhất là trong tình hình dịch diễn biễn phức tạp như hiện nay".

Xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và của mọi người dân. Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình thường xuyên tăng cường cung cấp, chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch tới hội viên. Kịp thời đấu tranh, phản bác các tổ chức, cá nhân đưa thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nông dân. Đồng thời, tăng cường rà soát, nắm thông tin trên địa bàn, kịp thời phát hiện những trường hợp nghi ngờ để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ sở y tế tổ chức xác minh, cách ly, quản lý theo quy định.

Từ năm 2020 đến nay, các cấp Hội đã ban hành trên 150 văn bản chỉ đạo tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; phát trên 130.000 tờ rơi, trên 25.000 khẩu trang và 5.000 chai nước sát khuẩn miễn phí cho hội viên, nông dân.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm chống dịch như chống giặc, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên nông dân. Tích cực vận động hội viên tham gia đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và ý thức tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân sẽ góp phần cùng tỉnh ngăn chặn và đẩy lùi dịch Covid-19 trong cộng đồng để người dân có cuộc sống an toàn", ông Lê Văn Thạch, tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoà Bình nhận định.