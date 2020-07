Hàu Vân Đồn ứ đọng lớn, giá giảm sâu, ngư dân đứng ngồi không yên

Hiện nay, thương lái thu mua hàu Vân Đồn (Quảng Ninh) chỉ với giá 7.000 - 8.000 đồng/kg, giảm một nửa so với mọi năm. Nguyên nhân khiến giá hàu giảm ngoài việc do mưa ít ảnh hưởng đến chất lượng hàu, còn do dịch Covid-19 khiến hàu không thể xuất khẩu.

Nguy cơ thua lỗ ngay trước mắt Theo tính toán của những người nuôi nhuyễn thể tại Vân Đồn, sản lượng vụ hàu năm nay có thể lên đến hơn 120.000 tấn. Tuy đang vào thời điểm chính vụ thu hoạch hàu sữa, nhưng người dân Vân Đồn chỉ dám thu hoạch cầm chừng từ 150 - 200 tấn hàu/ngày do giá thấp, người mua giảm. Nguyên nhân là do từ nhiều năm nay, hàu Vân Đồn chủ yếu xuất sang thị trường nước ngoài, ít tiêu thụ tại nội địa. Từ đầu năm tới nay, dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu hàu Vân Đồn sang thị trường nước ngoài. Một cơ sở sơ chế hàu sữa ở xã Đông Xá, huyện Vân Đồn. Ảnh: H.T Vân Đồn có khoảng 3.300ha nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi nhuyễn thể là 2.400ha. Đối tượng nuôi chủ yếu là hàu, ngao giá, ngao hoa, tu hài và một số loại ốc. Toàn huyện có 1.250 hộ nuôi trồng thủy sản, trong đó trên 1.000 hộ nuôi ngao giá, hàu với khoảng trên 2.000 lao động. Anh Nguyễn Thành Trung - người có hơn 10ha ngao hai cùi, hàu dây đang nuôi trồng trên vịnh Bái Tử Long (xã Bản Sen, huyện Vân Đồn) cho biết, hiện giá hàu được thu mua dao động từ 7.000 - 9.000 đồng/kg. Với mức giá này, người nuôi hàu vẫn có lãi, nhưng nếu giá hàu tiếp tục giảm xuống thì nguy cơ lỗ rất cao. "Năm nay do thời tiết ở Vân Đồn mưa ít hơn mọi năm nên hàu gầy hơn làm giá bán cũng giảm xuống. Ngoài ra, do chỉ tiêu thụ ở trong nước nên việc thu hoạch diễn ra rất chậm. Hàu đã đến tuổi thu hoạch, nếu để lâu, hàu sẽ chết dần và có thể gây bệnh dịch. Ngoài ra, do hàu đã lớn, hệ thống phao treo hàu đã bị chìm xuống nhiều, nếu có bão thì nguy cơ mất trắng trong nháy mắt" - anh Trung cho biết. Anh Hoàng Văn Dũng - chủ cơ sở thu mua hàu, ngao giá ở thị trấn Cái Rồng (huyện Vân Đồn), chia sẻ, vào thời điểm này của vụ trước, mỗi ngày anh có thể tiêu thụ từ 50 - 70 tấn sản phẩm. Nhưng năm nay chỉ tiêu thụ được trên 10 tấn/ngày, dù giá xuống rất sâu nhưng cũng không có người mua... "Giá hàu mọi năm dao động từ 12.000 -17.000 đồng/kg, năm nay giá hàu giảm chỉ còn nửa. Đặc tính con hàu không thể lưu trữ lâu được nên việc tiêu thụ trong nước đang gặp nhiều khó khăn. Trước đây, chúng tôi không phải lo chuyện thị trường vì hàu cứ thu hoạch là xuất khẩu, thậm chí không đủ để bán. Do dịch bệnh nên dân buôn bây giờ mới loay hoay để tìm thị trường" - anh Dũng cho biết. Cần chính sách lâu dài Anh Vũ Ngọc Tiêu - một người nuôi nhuyễn thể, đồng thời là đầu mối tiêu thụ tại thị trấn Cái Rồng (Vân Đồn) cho biết, do hàu nguyên con không thể bảo quản được lâu nên gặp nhiều khó khăn khi vận chuyển, xuất bán đi những nơi xa. Một số chủ buôn đã tính đến chuyện bổ lấy ruột rồi cấp đông để bán, tuy nhiên ở Vân Đồn mới chỉ có các xưởng sơ chế nhỏ lẻ. "Hiện chúng tôi cũng đang tiến hành đầu tư xây dựng một cơ sở sơ chế hàu tươi công suất lớn trên địa bàn để giải quyết đầu ra cho sản phẩm. Hàu Vân Đồn thu hoạch quanh năm nên không thể cứ xuất bán thô giá rẻ như trước đây. Sau sơ chế, 1kg ruột hàu cũng có giá từ 70.000 - 80.000 đồng, lại bảo quản được rất lâu" - anh Tiêu cho biết.

Hoàng Trình