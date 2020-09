Hải Dương: Nam thanh niên giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập đối tượng Ngô Gia Thứ để xác minh, làm rõ việc giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng.

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương xuất hiện trường hợp đối tượng giả danh Công an thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng của người dân.

Sau một thời gian theo dõi, nắm tình hình, giữa tháng 9/2020, phát hiện đối tượng nghi vấn có mặt trên địa bàn phường Long Xuyên (thị xã Kinh Môn), Công an thị xã Kinh môn phối hợp với Công an phường đã triệu tập đối tượng về trụ sở Công an làm việc để xác minh làm rõ.

"Đồ nghề" để Thứ giả danh làm Công an.

Theo đó, đối tượng được triệu tập là Ngô Gia Thứ (sinh năm 1994, trú tại thôn Cam Lộ, xã Tân Việt, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Kiểm tra đồ vật Thứ mang theo có 01 bộ quân phục Cảnh sát nhân dân xuân hè, trên áo gắn ve và cầu vai cấp hàm Đại úy, 01 đôi giầy màu đen có ghi dòng chữ “Tổng Cục Hậu Cần Công ty Cổ phần 26”, 01 đôi tất màu xanh, 01 khóa số 8, 03 bộ đàm, 04 ảnh kích thước 3x4cm hình nam thanh niên mặc trang phục xuân hè cảnh sát nhân dân, đầu đội mũ kê pi, 01 vật dạng súng ngắn màu đen và một số giấy tờ khác.

Qua quá trình làm việc, Công an Hải Dương xác định, từ năm 2016, lợi dụng các mối quan hệ xã hội, đối tượng Thứ thường qua lại địa bàn thị xã Kinh Môn sau đó làm quen một số người và tự xưng mình là Ngô Gia Bình, hiện đang công tác tại một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an.

Sau một thời gian tạo được vỏ bọc cho bản thân, Thứ dần dần tiếp cận với một số người dân có nhu cầu trong việc lo các thủ tục trong giao dịch dân sự như cấp giấy phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục khác với lời hứa có thể dùng uy tín, mối quan hệ của mình để tác động và lo lót cho họ, kể cả đối với gia đình có người thân phạm tội, Thứ cũng hứa sẽ giúp được.

Nam thanh niên giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không ít người dân, do nhẹ dạ, cả tin đã nghe theo và đưa tiền cho Thứ để Thứ lo công việc cho gia đình. Tuy nhiên, kết quả không như các gia đình bị hại mong muốn, số tiền các gia đình bị hại đưa cho Thứ, được đối tượng chiếm đọat và sử dụng cho mục đích tiêu xài cá nhân mà không hề lo cho bất cứ một gia đình nào.

Bà Nguyễn Thị Nguyên (trú tại phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn) đã góp tiền cho Thứ để nhờ Thứ lo thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà của gia đình xây trên đất 03.

Bà Nguyên cho biết, trước đây gia đình bà Nguyên và một số gia đình khác đã đưa tiền cho Bình (Thứ) để nhờ lo thủ tục cấp sổ đỏ cho gia đình nhưng không thấy Thứ thực hiện và cũng không thông báo lại cho gia đình bà, tổng số tiền gia đình bà Nguyên đã nộp đưa cho Thứ là 100 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thứ khai nhận thấy việc giả danh công an có thể dễ dàng kiếm được tiền, đặc biệt là từ những người nhẹ dạ cả tin, những người không muốn mất thời gian đi đến các cửa chính thống để làm các thủ tục giấy tờ cho cá nhân và gia đình nên đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo đối với những người dân khác trên địa bàn thị xã Kinh Môn.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 đối tượng Thứ đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu của các gia đình người bị hại ở một số phường trên địa bàn thị xã Kinh Môn.