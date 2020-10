Hải Dương: Làm rõ các đối tượng trộm cắp tiền công đức tại đình chùa

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương đã xác minh và làm rõ các đối tượng liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tiền công đức tại các đình chùa khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, trong thời từ cuối tháng 9 đến19/10/2020, trên địa bàn các xã của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xảy ra hiện tượng kẻ gian cậy cửa, phá khóa, đột nhập vào bên trong trộm cắp tiền công đức, thời điểm xảy ra vụ việc thường vào ban đêm khiến người dân và ban quản lý tại các đình chùa vô cùng lo lắng, bức xúc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nghiên cứu các vụ việc, ngày 21/10, Công an huyện Cẩm Giàng đã triệu tập nhóm đối tượng nghi vấn do Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1978 ở xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) cầm đầu lên cơ quan Công an làm việc.

Đối tượng Giang tại cơ quan Công an.

Trong quá trình đấu tranh, Giang khai nhận, từ cuối tháng 9 đến nay đã cùng Vũ Đình Sáng, (sinh năm 1974) và một đối tượng khác cũng tại huyện Bình Giang thực hiện 5 vụ trộm cắp tiền công đức tại các đình chùa trên địa bàn huyện Cẩm Giàng. Tổng số tiền là gần 5 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Giang và Sáng khai nhận, để thực hiện trót lọt các vụ việc, trước đó vài ngày, 2 đối tượng đã đi xe máy thăm dò các đình chùa trên địa bàn.

ĐỐI TƯỢNG SÁNG.jpgĐối tượng Sáng tại cơ quan Công an.

Khi phát hiện có sơ hở như hệ thống cửa, cổng không đảm bảo, vị trí cách xa khu dân cư, buổi tối chúng sẽ mang theo đèn bin, thanh sắt tự chế tiếp cận rồi cậy cửa, phá khóa, đột nhập vào bên trong lấy trộm tiền công đức.

Hai đối tượng còn khai nhận, trước đó cũng với thủ đoạn trên, chúng đã thực hiện một số vụ việc tương tự trên địa bàn các huyện lân cận. Số tiền lấy được bọn chúng dùng để tiêu sài cá nhân và mua ma túy sử dụng.

Hai đối tượng Giang (bên trái) cùng đối tượng Sáng (bên phải) tại cơ quan Công an.

Bản thân Giang và Sáng đều là đối tượng nghiện ma túy, Giang từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù vào cuối năm 2019. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.