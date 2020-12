Hải Dương: Bắt vụ tàng trữ gần 40 kg pháo nổ

Gần 40 kg pháo nổ là tang vật của vụ tàng trữ hàng cấm do Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) phát hiện, bắt giữ vào ngày 23/12.

Theo đó, đối tượng trong vụ việc là Nguyễn Đình Huệ, sinh năm 1982, ở Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, trên đường thuộc Thôn La B, Thị trấn Cẩm Giàng, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với Công an thị trấn Cẩm Giàng kiểm tra xe ô tô BKS 29C – 886.60 do Huệ điều khiển, tại vị trí ghế phụ của xe phát hiện 01 bao dứa màu trắng, bên trong có 05 hộp hình chữ nhật màu đỏ, kích thước (14x14x14,5) cm, trọng lượng 7kg, Huệ khai nhận là pháo nổ mang đi cho.

Huệ cùng tang vật của vụ án.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Huệ, lực lượng Công an thu giữ thêm 20 hộp pháo tương tự và 28 quả pháo cùng loại trong hộp được kết nối dây với nhau, tổng khối lượng 29,5 kg.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Huệ khai nhận mua số pháo trên ở Lạng Sơn từ hai tháng trước về để đốt trong dịp tết.

Huệ khai nhận mua số pháo trên ở Lạng Sơn từ hai tháng trước về để đốt trong dịp tết.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.