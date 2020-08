Hà Tĩnh: Trong 7 tháng gây ra 12 vụ trộm

Chỉ trong vòng 7 tháng, đối tượng Nguyễn Văn Vinh đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm trên địa bàn huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Ngày 26/8/2020, trao đổi với phóng viên Dân việt, Công an huyện Nghi Xuân thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vinh (Sn 1982, trú tại thôn Trung Vân, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Trộm cắp tài sản".



Đối tượng Nguyễn Văn Vinh tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp).

Theo đó, ngày 25/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Vinh về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào ngày 23/7, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo trộm 1 máy cắt kim loại tại nhà chị Trần Thị Quỳnh, ở thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân. Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng Nguyễn Văn Vinh là người đã trộm cắp tài sản trên.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Vinh khai nhận: Từ tháng 1/2020 đến khi bị bắt, y đã thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Thời gian qua, đối tượng Vinh đã lấy trộm 21 bình ắc quy xe tải, 03 máy cắt kim loại và một số tài sản khác, tổng giá trị tài sản khoảng 40 triệu đồng.