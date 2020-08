Hà tĩnh: Liên tiếp triệt phá đường dây lô đề trá hình đại lý xổ số

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Trước đó, Công an huyện Lộc Hà cũng triệt phá thành công đường dây đánh bạc trên địa bàn dưới hình thức ghi lô đề trái phép.

Triệt phá đường dây lô đề trá hình đại lý xổ số

Mới đây, Công an huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc trên địa bàn dưới hình thức ghi lô đề trái phép.

Cụ thể, sau một thời gian tập trung xác minh, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào chiều ngày 26/8/2020, Công an huyện Lộc Hà tiến hành bắt giữ Nguyễn Thị Giang, sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Bình An, huyện Lộc Hà đang có hành vi lợi dụng việc kinh doanh xổ số để ghi số lô, số đề cho những người đến đánh tại ki ốt Phan Gia II, đóng trên địa bàn thôn 6, xã Bình An.

Các đối tượng và tang vật cơ quan công an thu được. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Qua công tác đấu tranh ban đầu, Công an huyện Lộc Hà đã bắt giữ các đối tượng có liên quan đến đường dây của Giang gồm: Lê Tử Bồng (1987), Phan Thị Huê (1969), Phan Khắc Thành (1968) đều trú tại xã Bình An; thu giữ 06 điện thoại di động, 07 (bảy) triệu đồng tiền mặt, 03 (ba) “Bảng kê nộp cuống vé lô tô”, 2 tập “xổ số lô tô”.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc của mình. Theo đó, các đối tượng có nhiều chân rết hoạt động trên địa bàn nhiều xã thuộc huyện Lộc Hà.

Phương thức hoạt động là đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trái phép thông qua việc trá hình ghi xổ số, sử dụng sim rác để nhắn tin, liên lạc, tạo các tài khoản qua mạng xã hội như Zalo, Facebook để trao đổi.

Tổng số tiền đánh bạc giữa các đối tượng trong ngày 26/8/2020 là trên 54 triệu đồng.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Tử Bồng (1987), Nguyễn Thị Giang (1991) đều trú tại thôn 6, xã Bình An (Lộc Hà – Hà Tĩnh) để điều tra về tội “Đánh bạc” theo điều 321 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an huyện Lộc Hà đang tập trung mở rộng điều tra, đấu tranh làm rõ các đối tượng khác trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 5 đối tượng đánh bạc bằng ghi lô đề

Khởi tố 5 đối tượng đánh bạc bằng ghi lô đề.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Các đối tượng bị gồm: La Văn Quân (34 tuổi, trú tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh), Trương Tùng Lâm (44 tuổi, trú tại xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc), Hồ Thị Tâm (40 tuổi, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc), Hoàng Văn Tân (43 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), Nguyễn Duy Phương (56 tuổi, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc).

Trước đó, qua quá trình theo dõi và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/8, huy động 45 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tấn công 16 điểm ghi lô, đề tại các xã: Vượng Lộc, Gia Hanh, Thiên Lộc, Thuần Thiện, Khánh Vĩnh Yên và thị trấn Nghèn, bắt giữ 17 đối tượng.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc từ nhiều năm nay, với nhiều đầu mối, chân rết hoạt động dưới hình thức ghi lô, đề thông qua tin nhắn điện thoại di động.

Riêng trong các ngày 23 và 24.8, tổng số tiền đánh bạc giữa các đối tượng là hơn 90 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.