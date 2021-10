"Phòng GDĐT huyện cũng đề nghị các trường tùy vào tình hình thực tế của địa phương để căn cứ cho các em nghỉ học, chủ động cho nghỉ nếu như không đảm bảo an toàn cho học sinh. Cụ thể, đã có 9 trường THCS học theo hình thức online, 10 trường tiểu học và 15 trường mầm non trên địa bàn phải nghỉ học do mưa lũ. Nhưng sáng nay, tất cả các học sinh trên địa bàn huyện đã trở lại trường học" - bà Nguyễn Thị Xuân Hoàng - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên, nói.