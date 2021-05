Hà Nội: Thống nhất kế hoạch triển khai tiêm vacxin phòng Covid -19

Sau khi nghe đại diện Ban cán sự Đảng UBND TP, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP trình bày Báo cáo số 254-BC/BCS ngày 3/5/2021, Báo cáo số 252-BC/BCS ngày 4/5/2021, Báo cáo số 1499/BC-BCĐ ngày 03/5/2021 và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Thường trực Thành ủy thống nhất kết luận: Trong những ngày qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của TP được các cấp, các ngành TP triển khai thực hiện quyết liệt kể cả những ngày nghỉ Lễ 30/4, 1/5. Vì vậy, đã kịp thời triển khai nhanh chóng một số biện pháp hiệu quả để kiểm soát dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của TP. Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp, ngành TP, nhất là lực lượng Y tế, Công an, Quân đội, các quận, huyện như Đông Anh, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm... Đặc biệt đã xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nguyên tắc “5K”, không đeo khẩu trang, xử lý hình sự đối tượng nhập cảnh trái phép trên địa bàn...

Trước diễn phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ TP đến cơ sở, nhất là các tổ Covid-19 tại cộng đồng tiếp tục chỉ đạo, thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương như Điện ngày 27/4/2021 của Ban Bí thư Trung ương, các công điện, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thành phố.

Trong đó lưu ý phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhanh hơn, hiệu quả hơn, quan tâm tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, phường, tuyên truyền lưu động (như xe tuyên truyền của Công an, của các lực lượng...); phát huy vai trò của các tổ Covid-19 tại cộng đồng... nhằm nâng cao nhận thức và huy động cả hệ thống chính trị, sự tham gia của người dân vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, kể cả người nhập cảnh, người nước ngoài sinh sống trên địa bàn Thành phố.

Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan, quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch, nhập cảnh trái phép... theo đúng quy định, đặc biệt, sớm đưa ra xét xử những vụ án đưa người nhập cảnh trái phép. Siết chặt việc thực hiện tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè đến khi có chỉ đạo mới. Đồng thời chỉ đạo tạm dừng một số dịch vụ tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 như massage, spa, phòng tập thể thao tập trung, tập thể dục thể thao đông người nơi công cộng, vườn hoa, công viên...

Bổ sung, kiện toàn ngay Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành phố do đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố là Trưởng ban theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Kiến nghị Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương để tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các tỉnh, thành phố với Thủ đô Hà Nội, nhất là những trường hợp nhập cảnh hết thời gian cách ly tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch bảo đảm kịp thời, hiệu quả hơn. Các đoàn kiểm tra của Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch kết hợp với kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương, đơn vị.

Thống nhất với báo cáo đăng ký nhu cầu sử dụng vacine phòng Covid-19 của Thành phố và Kế hoạch triển khai tiêm vacine phòng Covid-19 cho người dân; báo cáo về việc tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 cho đối tượng thuộc các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và Tổ chức Liên hiệp quốc trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố. Đề nghị Ban cán sự Đảng UBND Thành phố hoàn thiện các văn bản để gửi Trung ương và ban hành Kế hoạch khung về công tác tiêm phòng vacine Covid-19 trên địa bàn Thành phố để triển khai thực hiện và chuẩn bị nguồn lực để tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 trên tinh thần vừa đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước, vừa xã hội hóa nguồn lực thực hiện.

Giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố bố trí nguồn ngân sách và MTTQ Thành phố xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai việc mua và tiêm vacine phòng dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.