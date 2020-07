Hà Nội tạo “sân chơi” bình đẳng cho sản phẩm OCOP

Với dân số trên 10 triệu người, Hà Nội là địa phương tiêu thụ nông sản hàng hóa khổng lồ của khu vực phía Bắc. Do đó, cách nhìn của Hà Nội đối với chủ thể sản phẩm OCOP cũng có sự khác biệt. Theo đó, các chủ thể sản phẩm OCOP sẽ được hưởng lợi nhiều so với các chủ thể không tham gia chương trình. Bên cạnh đó, các sản phẩm được công nhận OCOP phải đảm bảo vấn đề an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, hay đẩy mạnh chế biến sâu tại địa phương.