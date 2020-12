Hà Giang có 07 huyện, 28 xã, 277 thôn thuộc vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Để triển khai thực hiện Đề án 1385 theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Giang đã có nhiều giải pháp tập trung hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy xây dựng NTM.

Hà Giang phấn đấu đến giữa giai đoạn 2021-2025 có 50% số thôn theo Đề án và 30% số thôn không thuộc phạm vi Đề án đạt chuẩn.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 về việc quy định Bộ tiêu chí; quy trình xét, công nhận, công bố thôn NTM trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2019-2020. Đây là căn cứ để các thôn/bản rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch phấn đấu và tổ chức thực hiện.

Còn nhiều khó khăn, thách thức với cao nguyên đa Hà Giang

Sau gần 02 năm triển khai thực hiện xây dựng thôn NTM, tình hình kinh tế - xã hội ở các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới đã có bước phát triển khá tốt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được củng cố...

Nhân dân thôn Trù Chải (xã Bản Ngò, Xín Mần, Hà Giang ) làm đường giao thông vào nhóm hộ.

Kết quả này được thể hiện bằng số liệu rất cụ thể: Hà Giang đã quy tụ được 4.777 hộ sống rải rác ở các sườn núi cao, vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới về sống tập trung tại các thôn bản, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Mô hình "Tiếng mõ an ninh" tại các thôn biên giới cũng đã góp phần giảm hẳn các vấn đề phức tạp về an ninh biên giới, đặc biệt tình hình trộm gia súc đã được ngăn chặn. Đến nay, 100% số thôn biên giới đều xây dựng mô hình thực hiện.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình liên kết giữa các hộ và doanh nghiệp để phát triển sản xuất cũng đã được hình thành như mô hình trồng dứa, trồng ngô hàng hoá, trồng cây dược liệu tại các huyện 30a; mô hình sản xuất chè, cam theo tiêu chuẩn VietGAP, góp phần tích cực tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân và các hộ gia đình.

Tính đến hết 31/12/2019, trong 28 xã biên giới đã 8 xã đạt trên 10 tiêu chí nông thôn mới; 15 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí; 05 xã 5 - 8 tiêu chí và không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Tuy nhiên, để đạt được kết quả trên, trong quá trình triển khai thực hiện Hà Giang cũng gặp không ít những khó khăn.

Ông Đỗ Tấn Sơn – Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Giang cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang, các thôn vùng cao biên giới thực hiện Đề án 1385 sự chênh lệch khá lớn; những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn gặp nhiều khó khăn do địa hình, nhận thức của một bộ phận người dân chưa cao… khiến xây dựng nông thôn mới chậm hơn các địa phương khác.

Đặc biệt, việc thực hiện một số tiêu chí liên quan đến đường giao thông, xây dựng cơ sở vật chất văn hóa cần đầu tư nguồn lực lớn, trong khi đó nguồn của Trung ương hạn chế nên khó thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội dù đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Trên địa bàn các thôn vùng khó khăn chưa có vùng sản xuất chuyên canh gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm; các ngành nghề, dịch vụ nông thôn phát triển chậm; năng lực hoạt động của các HTX còn nhiều hạn chế. Vì vậy việc thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị còn gặp khó khăn, lúng túng

Hà Giang đưa ra nhiều giải pháp

Vì vậy, để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững đặc biệt là đối với vùng ĐBKK, tỉnh Hà Giang cũng đã đề ra một số giải pháp rất cụ thể.

Hà Giang sẽ tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình xây dựng NTM cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và tạo sự đồng thuận và tinh thần thi đua của các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để người dân phát huy được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM; Hỗ trợ xây dựng các mô hình chăn nuôi, liên kết sản xuất, phát triển vùng nguyên liệu.



Nhiều mô hình chăn nuôi bò vỗ béo được hình thành góp phần nâng cao thu nhập cho bà con vùng biên Hà Giang

Chú trọng thực hiện các tiêu chí thu nhập, giảm nghèo, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh, an toàn xã hội, bởi đây là những tiêu chí mang tính sát thực, liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân.

Cũng theo ông Sơn, không chỉ tập trung vào công tác tuyên truyền và đẩy mạnh sản xuất, mà tỉnh Hà Giang cũng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư trong xây dựng thôn nông thôn mới; đặc biệt là tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn từng thôn. Với kế hoạch, giải pháp cụ thể, Hà Giang phấn đấu đến giữa giai đoạn 2021-2025 có 50% số thôn theo Đề án và 30% số thôn không thuộc phạm vi Đề án đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí của UBND tỉnh ban hành.