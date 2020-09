Hà Giang: Khởi tố 2 bác sĩ trong đường dây làm giả giấy khám sức khỏe

Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bác sĩ đang công tác tại trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang.

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bác sĩ đang công tác tại trường Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang liên quan đến vụ án Giả mạo trong công tác xảy ra tại đây.

Hoàng Duy Quyết (phải) và Mai Thị Yến là bác sĩ tại Trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Giang thời điểm bị bắt

2 bị can là Hoàng Duy Quyết (SN 1990) và Mai Thị Yến (SN 1989), cùng trú tại TP Hà Giang, là bác sĩ đang công tác tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang. Các bị can trên bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác theo Khoản 2, Điều 359 Bộ Luật hình sự.

Cả 2 bị can được xác định tham gia vào vụ án làm giả giấy khám sức khỏe cho các học viên tham gia các lớp dự thi lái xe mô tô, ôtô các hạng trên địa bàn tỉnh.

Trong vụ án này, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn) và Nguyễn Thanh Hà (Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang). Những người này đã liên hệ cấp giấy khám sức khỏe giả đủ tiêu chuẩn để dự thi các lớp lái xe các loại với giá 320.000 đồng/1 giấy khám nhằm thu lời bất chính.

Mở rộng điều tra, ngày 3-9, công an đã bắt tạm giam 2 bác sĩ khác đang công tác tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Hà Giang. Như vậy, đến thời điểm này, Công an tỉnh Hà giang đã ra quyết định khởi tố 6 bị can.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.