Giá heo hơi liên tục lao dốc do nguồn cung tăng mạnh

Nguồn cung tăng trong khi tháng 7 âm lịch là thời điểm người tiêu dùng ăn chay nhiều nên sức mua yếu khiến giá heo hơi giảm mạnh.

Tại miền Bắc, 3 ngày liên tiếp giá heo hơi liên tục giảm 3.000-5.000 đồng một kg so với tuần trước, xuống còn 80.000-82.000 đồng. Trong đó, giá heo hơi tại Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc xuống còn 80.000 đồng một kg.



Còn tại tỉnh Yên Bái, Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Tuyên Quang giá heo hơi hôm nay dao động 82.000-84.000 đồng một kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi cũng giảm thêm 2.000 đồng, xuống quanh mức 85.000-86.000 đồng một kg. Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, giá heo xuống mức thấp nhất 79.000 đồng một kg.

Với thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng đang giảm mạnh. Tại thủ phủ chăn nuôi heo Đồng Nai, giá heo hơi hôm nay về mốc 80.000 đồng. Còn tại một số tỉnh miền Tây nhiều nơi, giá heo hơi về mốc 75.000 đồng, giảm 10.000 đồng so với 2 tuần trước đó.

Trang trại heo tại Gia Lâm (Hà Nội). Ảnh: Thái Anh.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Nông thôn An Giang cho thấy, giá heo hơi tại tỉnh này đang bán ra với giá 75.000-82.000 đồng một kg, giảm 11.000 đồng so với 2 tuần trước đó. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất trong vòng 5 tháng qua.

Nói với VnExpress, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, có 3 nguyên nhân lớn khiến giá heo hơi giảm sâu trong tuần gần đây. Thứ nhất, do tháng 7 âm lịch thương lái giảm thu mua heo, người dân ăn chay nhiều, lượng tiêu thụ thịt heo giảm. Thứ hai là do Covid-19 quay trở lại ảnh hưởng đến sức mua trong khi nguồn cung heo tăng hơn so với các tháng trước. Nguyên nhân thứ ba là lượng heo Thái Lan nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều, song song đó, các công ty chăn nuôi có thị phần lớn phát triển đàn rất nhanh.

"Với sức mua như hiện nay, giá heo hơi có thể sẽ còn giảm. Tại một số tỉnh miền Nam nhiều nơi đang bán với giá 75.000-76.000 đồng một kg", ông Đoán nói và cho rằng, nếu liên tục giữ giá cao thì người tiêu dùng sẽ quen dần với việc sử dụng các thực phẩm thay thế. Cho nên, giá heo sẽ được điều chỉnh phù hợp với túi tiền người tiêu dùng trong thời gian tới.

Theo Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn - chợ sỉ thịt heo lớn nhất TP HCM, giá heo hơi hôm nay giảm về mức dưới 80.000 đồng một kg.

Theo đó, giá heo mảnh loại 1 còn 97.000 đồng một kg, giảm 6.000 đồng; loại 2 còn 88.000 đồng một kg, giảm 7.000 đồng so với tuần trước đó.

Tại các chợ lẻ TP HCM, tiểu thương cũng đã hạ giá bán thịt heo xuống 5.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá ba rọi giảm thêm 5.000 đồng xuống còn 160.000 đồng một kg, giò heo giảm 10.000 đồng xuống 130.000 đồng, nạc dăm thay vì 120.000 đồng nay còn 110.000 đồng một kg.