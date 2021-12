Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên những ngày gần đây liên tục tăng, hiện dao dộng từ 42.700 – 43.100 đồng/kg. Mặc dù giá cà phê tăng cao, nhưng theo các nhà phân tích, người nông dân chẳng được lợi lộc gì vì tiền đầu tư phân thuốc, thuê nhân công thu hái liên tục leo thang.

Giá cà phê liên tục tăng vì lo ngại thiếu nguồn cung

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam ít đi trong khi sản lượng của các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới khác cũng giảm đã khiến cà phê trở thành mặt hàng "nóng" trong năm nay, với giá cà phê robusta đã tăng 52,2% kể từ đầu năm.

Ông Đỗ Văn Hải (thôn 6, xã Ea Kpam, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) đang thu hái những quả cà phê chín đỏ trên cao. Ảnh: Pương Hằng

Tháng 11/2021, giá cà phê thế giới tăng lên mức cao nhất trong 10 năm qua do lo ngại nguồn cung thiếu hụt, tình trạng tắc nghẽn tại các cảng quốc tế có thể kéo dài tới năm sau.

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong niên vụ cà phê 2020/2021 (từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2021), xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,81 triệu tấn, giảm 10,6% so với niên vụ 2019/2020 do ảnh hưởng của thời gian giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết không thuận lợi khi Vành đai cà phê Thái Bình Dương xuất hiện mưa nhiều, gây bất lợi cho nhiều quốc gia sản xuất, trong khi lại gây khô hạn cho vùng trồng cà phê Arabica chính ở phía Đông Nam Brazil.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng phiên thứ năm liên tiếp. Kỳ hạn giao ngay tháng 1/2022 tăng thêm 34 USD, lên 2.420 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 3/2022 tăng thêm 17 USD, lên 2.315 USD/tấn, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng tăng liên tiếp phiên thứ tư. Kỳ hạn giao ngay tháng 3/2022 tăng thêm 6,50 cent, lên 249,85 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng thêm 6,40 cent, lên 248,80 cent/lb, các mức tăng rất mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Giá cà phê tăng, nông dân vẫn không vui

Theo Cục Xuất nhập khẩu, dự báo giá cà phê sẽ tiếp tục tăng, ít nhất cho đến quý I/2022.

Hiệp hội Cà phê Brazil và Colombia khẳng định nguồn cung không thiếu, nhưng khó khăn trong khâu vận chuyển khiến nguồn cung bị hạn chế.

Còn theo dự báo của Bộ phận Nông nghiệp nước ngoài (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong niên vụ cà phê 2021/2022 Việt Nam sẽ xuất khẩu tăng 980.000 bao cà phê so với niên vụ 2020/2021.

Tuy nhiên, sản lượng cà phê Robusta xuất khẩu của Việt Nam tăng không bù đắp được lượng hàng bị ách tắc, không thể giao hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong vài tháng trước.

Dù giá cà phê tăng nhưng nông dân kém vui vì giá phân bón, giá nhân công đội lên rất nhiều.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Đắk Lắk, năm nay giá cà phê tăng (ngày 7/12, giá cà phê Đắk Lắk là 42.000 đồng/kg nhân) nhưng người trồng cà phê vẫn lỗ. Trong đó, nguyên nhân chính là do giá phân bón đã tăng từ 7-70%, giá xăng dầu tăng 33% so với năm 2020. Chưa kể, giá thuê nhân công thu hái cũng tăng cao so với các mùa vụ trước.



Giá phân bón tăng làm tăng chi phí sản xuất tăng đã gây ảnh hưởng đến thu nhập của người nông dân.

Anh Phạm Hữu Viết (trú tại thôn 6, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Gia Lai) cho biết: Giá cà phê năm nay so với những năm trước thì cao đấy, nhưng giá phân bón cũng tăng gấp đôi rồi. Do vậy nhiều người phải giảm đầu tư phân bón, khiến năng suất vườn cà phê cũng giảm xuống.

"Hiện giá cà phê nhân được các thương lái tại địa phương thu mua với giá từ 40.000 - 41.000 đồng/kg, cao hơn năm ngoái khoảng 10.000 đồng/kg. Nhưng vì chi phí sản xuất tăng cao, nên nông dân chúng tôi không được hưởng lợi nhiều..." - anh Viết chia sẻ.