Gần 75.000 khẩu trang y tế để lề đường

Gần 75.000 khẩu trang y tế và hơn nửa tấn quần áo cũ để bên vệ đường tại thị trần Tịnh Biên- An Giang đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hàng ngàn hộp khẩu trang y tế bị thu giữ

Theo thông tin từ Cục Quản lý Thị trường An Giang, ngày 6/8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 và Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an An Giang thực hiện khám đồ vật theo thủ tục hành chínhtại cặp lề đường thuộc khu vực tổ 5, khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

Kết quả khám xét , Đoàn kiểm tra phát hiện, thu giữ hàng hóa gồm: 1.498 hộp khẩu trang các loại (gần 75.000 cái khẩu trang) 664 kg quần áo đã qua sử dụng.

Tất cả hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và chưa xác định được chủ sở hữu.

Hiện toàn bộ số hàng trên đang được tạm giữ, chờ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ./.