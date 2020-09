Đối tượng mua bán ma tuý đâm hai chiến sĩ công an trọng thương ra công an đầu thú

Cơ quan Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đối tượng Nguyễn Minh Tuân- kẻ đâm trọng thương 2 chiến sĩ công an TP Lào Cai đã ra đầu thú.

Ngày 29/9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an TP Lào Cai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Tuân (SN 1994, hộ khẩu tại phường Pom Hán, TP Lào Cai), nghi phạm đâm trọng thương 2 cán bộ Công an TP Lào Cai.



Công an tỉnh Lào Cai hỏi thăm sức khỏe đồng chí Trần Quốc Mạnh, Công an viên xã Cam Đường, TP Lào Cai.

Tuân đã đến trụ sở Công an phường Bình Minh, TP Lào Cai đầu thú vào khoảng 17h ngày 28/9. Tại cơ quan công an, Tuân đã khai nhận toàn bộ hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.



Theo đó, do có ma túy trong người, khi thấy 2 cán bộ Công an TP.Lào Cai yêu cầu kiểm tra hành chính, Tuân đã liều lĩnh chống trả để chạy thoát. Quá trình chống trả, Tuân đã đâm trọng thương 2 cán bộ công an.

Khoảng 21h30 ngày 27/9, trong lúc khống chế một đối tượng Nguyễn Minh Tuân có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, hai đồng chí công an thành phố Lào Cai đã bị đối tượng dùng dao đâm trọng thương.

Cụ thể, vào tối ngày xảy ra sự việc, công an xã Cam Đường, thành phố Lào Cai nhận được tin báo tố giác tội phạm, tại thôn Công trường 5/1, xã Cam Đường xuất hiện một đối tượng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổ công tác lúc này gồm 2 đồng chí là thượng úy Nguyễn Văn Hiếu và công an viên Trần Quốc Mạnh nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra sự việc.

Phát hiện một nam giới có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy, tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng trên không chấp hành còn chống trả quyết liệt. Quá trình bị khống chế, đối tượng đã dùng dao bấm đâm vào đùi đồng chí Hiếu và bụng đồng chí Mạnh, khiến hai đồng chí bị thương nặng, sau đó lợi dụng sơ hở tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Lào Cai phối hợp với quần chúng nhân dân nhanh chóng đưa thượng úy Nguyễn Văn Hiếu và đồng chí Trần Quốc Mạnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Hiện tại hai đồng chí đã qua cơn nguy kịch.