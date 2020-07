Độc đáo các nông cụ, mây tre đan truyền thống ở Ngọc Chiến

Đối với người dân vùng cao, nông cụ là vật dụng không thể thiếu và có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống lao động sản xuất hàng ngày. Vì vậy, tại các gian hàng trưng bày ở khai trương khu du lịch cộng đồng Ngọc Chiến có đủ các mặt hàng, như: Ếp khảu, chõ đồ xôi, lu cở (gùi)... tạo nên 1 nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Trong ngày khai trương mô hình du lịch cộng đồng tại xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã mở các gian hàng trưng bày nhiều nông cụ thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc. Việc trưng bày các dụng cụ, thổ cẩm, đồ thủ công mỹ nghệ đã tạo nên bầu không khí đầy sắc màu của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Bà con nhân dân đến chiêm ngưỡng, vui chơi, giải trí rất đông đúc.

Bà Mùa Thị Sinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La, tỉnh Sơn La (bên phải) đang trải nghiệm xay ngô tại khu trưng bày.

Cối xay ngô, một công cụ được đồng bào Mông xã Ngọc Chiến sử dụng hàng ngày.

Đối với bà con dân tộc vùng cao, nông cụ là vật dụng không thể thiếu và có ý nghĩa quan trọng trong đời sống lao động sản xuất hàng ngày của họ.

Ngoài việc giao lưu trao đổi hàng hóa, sự kiện khai trương này còn là dịp bà con dân tộc được gặp gỡ bạn bè, người thân sau mỗi tuần lao động vất vả. Với người dân vùng cao, mỗi 1 sự kiện được tổ chức tại xã cũng được xem như là ngày hội xuống núi. Sự kiện khai trương mô hình du lịch cộng đồng tại xã Ngọc Chiến đã bày bán và trưng bày các mặt hàng thổ cẩm, cuốc, xẻng, mây tre đan... mang đậm bản sắc dân tộc địa phương.

Những chiếc cối giã gạo lớn bằng gỗ vẫn được đồng bào dân tộc Thái lưu giữ trong các gia đình vùng cao.

Đồng bào dân tộc Thái đang đan ghế mây.

Một trong những mặt hàng được bà con quan tâm nhiều nhất đó là các sản phẩm nông cụ như: Dao, cuốc, ếp, giỏ… Bởi ở vùng cao Ngọc Chiến, người dân sống dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp và chăn nuôi là chủ yếu. Do đó, bà con nhân dân địa phương rất chú trọng vào sản xuất nông nghiệp, nhất là vụ cấy lúa đợt 2. Có lẽ vậy, mà các gian hàng trưng bày trong ngày khai trương mô hình du lịch cộng đồng đã thể hiện rõ nét đẹp văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thông qua các nông cụ gắn bó vơi đời sống sinh hoạt của bà con từ bao đời nay.

Ông Tòng Văn Nó, bản Lướt, xã Ngọc Chiến đang trưng bày: Ớp, lu cở, giỏ... nhằm quảng bá sản phẩm đến với khách du lịch.

Những nông cụ bày bán và trưng bày, do tự tay đồng bào dân tộc làm ra và đều mang đặc thù riêng, không giống các sản phẩm từ miền xuôi đưa lên bày bán. Ví dụ như cuốc ở đây được làm dày, to hơn so với cuốc miền xuôi nhỏ và ngắn. Ếp khảu, giỏ, ớp... làm bằng tre được các già làng đan rất khéo léo và chắc chắn, tạo nên 1 nét riêng biệt của đồng bào dân tộc nơi đây.

Tham ra sự kiện khai trương mô hình du lịch cộng đồng, du khách sẽ được trải nghiệm các dụng cụ dân tộc.

Các dụng cụ xe sợi của đồng bào Thái được trưng bày đón khách tham quan, trải nghiệm.

Chia sẻ với phóng viên, ông Tòng Văn Nó, bản Lướt (xã Ngọc Chiến), cho biết: "Tôi làm nghề đan lát cũng được 40 năm nay rồi, nhưng để làm bán ra thị trường thì khoảng 10 năm trở lại đây. Đa số khách hàng đến mua sản phẩm của tôi làm ra là người Thái, Mông, La Ha là chủ yếu. Bởi, họ rất cần những dụng cụ làm bằng mây tre đan để phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt hàng ngày".



Các nông cụ như: Lu cở, giỏ bắt cả, ớp... được làm từ tre trưng bày tại các gian hàng.

Các sản phẩm nông cụ được làm bằng tre trông rất chắc chắn và đẹp mắt.

Đông đảo bà con dân tộc xuống núi tham quan các gian hàng trưng bày nông cụ, mây tre đan truyền thống.

Theo ông Tòng Văn Nó, bản Lướt chia sẻ: "Nghề đan lát này rất cầu kỳ, không phải ai cũng có thể hành nghề được. Muốn tạo ra 1 cái ếp, giỏ, lu cở, dụng cụ bắt cá ở suối phải mất rất nhiều công đoạn mới hoàn thành. Khi sự kiện khai trương mô hình du lịch cộng đồng diễn ra, tôi tham gia trưng bày để quảng bá sản phẩm mây tre đan đến với đông đảo khách du lịch. Đồng thời gìn giữ nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc chúng tôi".