Điều tra vụ chồng chở bồ nhí trên xe Luxes LX 570 bị vợ lao vào đánh ghen

Công an phường Cửa Đông, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc chồng chở bồ nhí trên xe Luxes LX 570 bị vợ lao vào đánh ghen có dấu hiệu gây rối trật tự.

Chiều 15/9, mạng xã hội chia sẻ loạt clip ghi lại sự việc một người phụ nữ bắt quả tang chồng lái ô tô đi cùng người phụ nữ được cho là bồ nhí đi trên phố Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và lao vào đánh ghen.

Theo nội dung clip, người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm sau khi phát hiện chồng mình lái xe sang Lexus LX 570 chở theo cô gái trẻ- được cho là tình nhân đi trên đường đã vô cùng tức giận.

Người phụ nữ giật cửa xe lôi cô gái trẻ xuống đường, sau đó liên tục chửi bới và giật tóc, đánh đập tình địch. Cô gái được kéo ra khỏi xe trong bộ váy gợi cảm bị đánh không thể phản kháng, khóc lóc và la hét giữa đường.

Trước vụ việc, người chồng lập tức xông vào giữ chặt lấy tay vợ để bảo vệ cho bồ nhí. Đau đớn hơn, người đàn ông này còn đánh đấm và thúc cùi chỏ nhiều cái vào mặt vợ để cô nhân tình có thể chạy thoát.

Dù bị chồng đánh nhưng người vợ vẫn túm chặt tóc tình địch để giật ngược ra sau, đồng thời cũng túm tóc cô này lôi đi xềnh xệch trên đường, vừa giật tóc vừa đánh tát dữ dội.

Gần cuối clip, người vợ đã bị chồng đấm rất mạnh vào mặt nên phải buông tay. Người chồng vội vàng nói với nhân tình "em chạy đi". Cô gái bị đánh ghen tóc tai rối bời nhưng vẫn chạy thật nhanh vào đám đông.

Chứng kiến vụ việc, bà N. (bán hàng sát số nhà 95 Lý Nam Đế) cho biết, khoảng 16h30 bà N. đang bán hàng thì nghe tiếng la hét, chạy tới thì thấy người phụ nữ đang đánh một cô gái trẻ, cô gái này nấp sau lưng một người đàn ông. Lúc này mọi người mới biết là vụ đánh ghen.

Cô gái đi trên xe ô tô Lexus LX 570 ăn mặc khá hở hang. May mắn lúc đó Công an phường Cửa Đông đang đi tuần thấy tắc đường nên đã chạy đến can ngăn.

Liên quan đến vụ đánh ghen xảy ra trên phố Lý Nam Đế gây xôn xao dư luận, sáng ngày 16/9, một lãnh đạo công an phường Cửa Đông cho hay, có sự việc nói trên xảy ra trên địa bàn phường vào chiều ngày 15/9.

Vị lãnh đạo này cho biết, sự việc xảy ra rất nhanh chỉ trong vài phút, khi cán bộ công an phường có mặt tại hiện trường đám đông và những người trong cuộc nhanh chóng giải tán.

Trước thông tin người chồng và cô gái được cho là bồ nhí đi xe ô tô sang màu trắng, vị lãnh đạo công an phường Cửa Đông cho biết đó là thông tin chưa được kiểm chứng, phường đang kiểm tra camera để làm rõ.

"Khi có mặt tại hiện trường, người vợ lấy xe của chồng đi luôn, còn người chồng đưa cô gái trẻ đi bằng taxi. Do sự việc có dấu hiệu vi phạm trật tự công cộng, đánh nhau nên chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ", lãnh đạo công an phường Cửa Đông nêu rõ.