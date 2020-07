Điện Biên: Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm Rượu “Mountain Queen - Nữ hoàng núi”

Bộ sản phẩm rượu Mountain Queen được UBND tỉnh Điện Biên chứng nhận sản phẩm đạt 3 sao trong kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Điện Biên năm 2019.

Bài toán tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị của nông sản cho người dân tộc miền núi Tây Bắc; với ý tưởng "Khơi nguồn nông sản Việt", bà Đinh Thị Kim Oanh tổ 18, phường Tân Thanh (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) trăn trở nhiều năm. Bà mạnh dạn nghiên cứu từ những nông sản truyền thống của địa phương để tạo ra một loại sản phẩm đồ uống có cồn chất lượng cao. Sản phẩm đáp ứng được hai yêu cầu quan trọng về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sản phẩm rượu Mountain Queen đạt chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia và được Trung tâm chứng nhận chất lượng - Bộ Khoa học cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đồ uống có cồn phù hợp với Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-3:2010/BYT. Thương hiệu đã được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ.

Ai đã từng một lần nếm qua hương vị rượu Mountain Queen riêng có của Điện Biên sẽ không thể quên màu vàng nắng óng ánh lộng lẫy của sản phẩm này. Đó là kết quả của sự pha trộn sành điệu giữa Whisky và hương vị tinh chất hoa quả lẫn 1 chút mật ong... Dư vị sản phẩm của bà Oanh thật tuyệt vời, không thua kém gì các dòng rượu lâu năm của nước ngoài.

Sản phẩm rượu Mountain Queen là sản phẩm rượu chưng cất đầu tiên sản xuất tại Điện Biên. Sản phẩm rượu đạt chất lượng tiêu chuẩn Quốc gia và được Trung tâm chứng nhận chất lượng - Bộ Khoa học cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đồ uống có cồn với nhãn hiệu: Mountain Queen phù hợp với Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-3:2010/BYT. Thương hiệu đã được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ.



Điểm nổi bật của rượu Mountain Queen là ản phẩm dùng 100% nguyên liệu từ thiên nhiên trong lành. Hương thơm tự nhiên, vị rượu đậm.

Sản phẩm rượu Mountain Queen là sản phẩm rượu được nhiều du khách nước ngoài đánh giá cao, được sản xuất ra từ 100% nguyên liệu thiên nhiên có sẵn tại địa phương như: Gạo nếp nương được trồng ngay tại cánh đồng Điện Biên; quả táo mèo được trồng tại 2 xã Tỏa Tình và Tênh Phông của huyện Tuần Giáo; mật ong rừng tại các vùng núi cao huyện Mường chà, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Ảng; nấm ngọc cẩu; con sâu chít... Và các sản phẩm hoa quả lên men mua ngay tại địa phương như: Quả mãng cầu, quả dứa, quả chanh, quả dưa, củ đậu...

Sản phẩm rượu Mountain Queen chính thức bán ra thị trường vào tháng 12/2019, là một trong những sản phẩm rượu được nhiều quý khách hàng sành điệu lựa chọn.

Sản phẩm rượu Mountain Queen có mầu vàng óng ánh, đóng chai đạt tiêu chuẩn, hình thức bắt mắt.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử TRANGTRAIVIET.VN về cơ duyên đến với ngành sản xuất rượu, bà Oanh cho biết: "Tình cờ trong những chuyến công tác lên các vùng núi cao trên 1.000m, tôi nhận thấy cây nếp nương được trồng trên núi cao có hương vị và nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho sản phẩm lên men và trưng cất ra những giọt rượu tinh túy. Tôi đã pha chế tạo ra tinh chất đặc của quả sơn tra và mật ong. Rồi lấy hương thơm và vị dịu mát của phức hương này pha chế với rượu chưng cất từ gạo nếp nương, cho ra một loại rượu có tên: Rượu Mountain Queen - Táo mèo Mật ong. Cái tên nghe rất quen nhưng lại khác hoàn toàn bởi công nghệ lên men mới và công thức pha chế mới. Cũng từ công thức pha chế đó đã sáng tạo ra các loại rượu Mountain Queen khác như: Rượu Mountain Queen Nấm ngọc cẩu, Mountain Queen Hoa quả ".

Chia sẻ thêm về quy trình sản xuất ra rượu Mountain Queen. Bà Oanh hy vọng nhờ phát hiện mới này có thể từng bước giới thiệu về một vùng nguyên liệu sạch phong phú được thiên nhiên ban tặng riêng cho mảnh đất Điện Biên.

Giấy chứng nhận cùng phiếu kết quả thử nghiệm do Trung tâm chứng nhận chất lượng - Bộ Khoa học cấp cho sản phẩm rượu Mountain Queen.

Theo bà Oanh: Tôi muốn gửi thông điệp tới các bạn thanh niên hãy mạnh dạn đưa nông sản địa phương ra thị trường lớn bằng cách xây dựng thương hiệu, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ổn định về chất lượng, nghiêm túc trong sản xuất, gửi gắm sự chăm chỉ và đạo đức nghề nghiệp với người tiêu dùng... với những đức tính và quyết tâm đó, chắc chắn người nông dân sẽ tạo ra được những sản phẩm chất lượng cao.

Sự nghiệm túc tuân thủ qui trình an toàn thực phẩm là mấu chốt trong chế biến đồ uống để bà Oanh có sản phẩm đạt tới chất lượng tốt tương đương rượu nhập ngoại mà không phụ thuộc vào máy móc hiện đại. Sản phẩm rượu Mountain Queen trong thời gian tới hi vọng sẽ trở thành sản phẩm chất lượng cao đặc trưng rất riêng cho tỉnh Điện Biên. Bà Oanh bảo: Loại rượu này hiện nay chỉ Điện Biên mới có và do chính con người Điện Biên tạo ra. Hương vị Rượu Whisky Điện Biên - "Nữ hoàng núi - Mountain Queen".