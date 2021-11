Điện Biên: Phấn đấu để hơn 1.000 hộ nghèo Điện Biên Đông có nhà ở mới trước tết

Chiều nay 23/11, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hơn 1.000 hộ nghèo huyện Điện Biên Đông theo phát động của Bộ Công an.

Thực hiện lời kêu gọi hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo của Bộ Công an, tỉnh Điện Biên đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc khẩn trương tiến hành hỗ trợ làm nhà ở cho hơn 1.000 hộ gia đình khó khăn, chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Mục tiêu sẽ hoàn thành để người dân sớm có nhà ở trong mùa đông giá rét và trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề ra mục tiêu hoàn thành 1.000 ngôi nhà cho người dân nghèo trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Vinh Duy.

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện vẫn có hơn 43.040 hộ nghèo, trong đó có khoảng 6.700 hộ chưa có nhà ở hoặc có nhà nhưng đang trong tình trạng dột nát, hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, rất cần được hỗ trợ. Riêng tại địa bàn huyện Điện Biên Đông đã có khoảng trên 1.000 hộ đang trong tình trạng này. Đây lại là địa bàn huyện miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh với dân cư sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tình trạng di dịch cư tự do còn diễn biến phức tạp dẫn đến mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mà trực tiếp là Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã kêu gọi phát động xã hội hoá việc hỗ trợ làm nhà ở cho huyện nghèo Điện Biên Đông (huyện thứ 3 của tỉnh được hỗ trợ làm nhà sau Nậm Pồ và Mường Nhé) tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do chính đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban chỉ đạo.

Ban hành kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan, chính quyền huyện Điện Biên Đông để trực tiếp tham gia hỗ trợ làm nhà cho người dân. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đây là chương trình vận động xã hội hoá đặc thù do Đảng ủy Công an Trung ương phát động với tổng kinh phí trên 55 tỷ đồng, dự kiến hỗ trợ cho trên 1.020 hộ. Thời gian tiến hành trong khoảng 2 tháng dự kiến hoàn thành trước 15/1/2022. Theo đó mẫu nhà ở sẽ theo mẫu 36B do Bộ Công an duyệt được hỗ trợ tối đa 55 triệu đồng/hộ; đối với các hộ tự thi công mà đã có sẵn nguyên vật liệu hợp pháp, mức hộ trợ tối đa 50 triệu đồng/hộ; mức hỗ trợ sửa chữa, cải tạo một phần không quá 15 triệu đồng/hạng mục và không quá 2 hạng mục/hộ.

Trong năm 2020, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hơn 613 hộ nghèo tại huyện Nậm Pồ theo phát động của Bộ Công an.

Ông Lê Thành Đô cũng nhấn mạnh, đây là sự quan tâm rất lớn, là hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa để thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo”, qua đó góp phần giúp nhân dân có nhà ở tương đối vững chắc, ổn định, từ đó yên tâm lao động sản xuất, vững tin vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo, góp phần làm cho Điện Biên Đông “sáng lên” cả về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh.