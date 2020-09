Điện Biên: Đơn thư phản ánh Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng có nhiều sai phạm là không đúng sự thật

Vừa qua Báo NTNN/DanViet/Trangtraiviet nhận được đơn thư phản ánh về trường hợp ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Đơn thư nêu ông Hiệp không có quyết định tuyển dụng đã được bổ nhiệm. Liên quan đến khai lý lịch có dấu hiệu không minh bạch. Trong công tác có dấu hiệu làm thất thoát tài sản nhà nước...

Để rộng đường dư luận, phóng viên Báo NTNN/DanViet/Trangtraiviet đã làm việc với các cơ quan chức năng để làm rõ những vấn đề đã nêu trong đơn thư phản ánh về ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ Điện Biên, cho biết: "Ông Nguyễn Hữu Hiệp được tuyển dụng vào làm việc tại huyện Mường Nhé từ tháng 4/2003. Lúc ông Hiệp được tuyển dụng là hợp đồng lao động. Và trước khi được tuyển dụng, ông Hiệp đã có bằng đại học của Học viện Tài Chính. Khi đấy huyện Mường Nhé mới được thành lập, rất khó khăn, đội ngũ cán bộ còn thiếu rất nhiều. Hợp đồng lao động với ông Hiệp thời điểm đấy là hoàn toàn phù hợp, vì tính cấp thiết của huyện mới được thành lập, thiếu cán bộ làm việc. Sau thời gian làm việc, ông Hiệp phát huy được năng lực, được lãnh đạo huyện đánh giá là cán bộ có năng lực, nên được bổ nhiệm vào các vị trí khác nhau".

Ông Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cho biết việc ông Nguyễn Hữu Hiệp chưa có quyết định tuyển dụng đã được bổ nhiệm các vị trí. Lỗi này không phải do cá nhân đồng chí Hiệp mà do lỗi hệ thống, lịch sử để lại.

Cũng theo ông Lê Hữu Khang, xét điều kiện hiện tại của ông Hiệp là cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên chính. Có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt. Có tố chất, phẩm chất lãnh đạo được tập thể, cán bộ công nhân viên chức nơi ông Hiệp công tác ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều năm ông Hiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về việc ông Hiệp chưa có quyết định tuyển dụng đã được bổ nhiệm các vị trí. Ông Lê Hữu Khang lý giải đây là vấn đề do lịch sử tuyển dụng cán bộ để lại. Toàn tỉnh Điện Biên có rất nhiều cán bộ giữ chức vụ nhưng không có quyết định tuyển dụng mà chỉ có quyết định hợp đồng lao động. Lỗi này không phải do cá nhân các đồng chí ấy mà do lỗi hệ thống, lịch sử để lại. Về việc này Ban Bí thư đã có Kết luận số 71 ngày 24/3/2020 về việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Thông báo kết luận số 43-TB/TƯ, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị.

Kết luận số 71 của Ban Bí thư nêu rõ: Không thu hồi quyết định đối với những trường hợp được tuyển dụng không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục từ thời điểm 28/12/2017 trở về trước. Nhưng đã hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Có phẩm chất đạo đức, uy tín tốt, trong thời gian công tác không vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức. Trường hợp chưa hoàn thiện đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải hoàn thiện. Quá thời hạn này mà chưa hoàn thiện được thì thu hồi quyết định tuyên dụng.

Theo ông Cao Văn Hạnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên thì trường hợp ông Nguyễn Hữu Hiệp phải thực hiện theo Kết luận 71 của Ban Bí thư. Ông Hiệp trước đây là Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, trường hợp này thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Vì thế xử lý vấn đề của ông Hiệp thì ngay từ cấp huyện đã thành lập Hội đồng xử lý. Sau đó Ban Cán sự UBND tỉnh đã thành lập Hội đồng xem xét xử lý sai sót của ông Hiệp. Ban Cán sự UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Sau khi đươc Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thông báo thì Chủ tịch UBND tỉnh mới ra quyết định tuyển dụng. Theo ông Cao Văn Hạnh thì đơn thư phản ánh của công dân đối với ông Nguyễn Hữu Hiệp là không chính xác.

Những nội dung tố cáo ông Nguyễn Hữu Hiệp liên quan đến khai lý lịch có dấu hiệu không minh bạch. Phóng viên đã làm việc với đại tá Nguyễn Ngọc Bội, Trưởng phòng PA03 Công an tỉnh Điện Biên. Đại tá Nguyễn Ngọc Bội khẳng định: "Những nội dung tố cáo ông Nguyễn Hữu Hiệp là hoàn toàn không đúng sự thật. Ngay sau khi có đơn thư, UBND tỉnh đã giao cho Công an tỉnh điều tra, làm rõ để trả lời. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho phòng PA03 đi xác minh. Chúng tôi đã xác minh trên địa bàn không ai có tên là Nguyễn Ngọc Nhân, đảng viên tại tổ dân phố 7 thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên (đây là người đứng đơn tố cáo). Như vậy đây là đơn nặc danh nhằm hạ uy tín cán bộ trước thềm đại hội Đảng các cấp. Chúng tôi cũng đã cử cán bộ về phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình xác minh tại nơi ông Hiệp công tác trước khi chuyển lên Mường Nhé. Ông Hiệp không bị buộc thôi việc và xác minh tại chi bộ nơi ông Hiệp từng sinh hoạt tại Thái Bình đã khẳng định không có việc ông Hiệp bị kỷ luật".

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thông báo kết luận về trường hợp ông Nguyễn Hữu Hiệp đủ tiêu chuẩn tuyển dụng theo Kết luận 71 của Ban Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đã ra Quyết định tuyển dụng ông Nguyễn Hữu Hiệp.

Việc có 2 vợ, sinh 3 con, nhưng che dấu trong các loại hồ sơ có đúng không? Theo ông Cao Văn Hạnh, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: "Việc này tôi xin trả lời, trong hồ sơ đảng viên năm 2007, bản thân ông Nguyễn Hữu Hiệp, chỉ kê khai có 2 người con là Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1990, con thứ 2 là Nguyễn Thanh Phương sinh năm 2001, mà không kê khai con riêng của vợ, cháu Phan Thị Tường Vy, sinh năm 1996. Lý do tại thời điểm năm 2007, cháu Vy sống cùng ông bà ngoại tại thị trấn Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Đến năm 2012, cháu Vy về chung sống cùng vợ chồng ông Hiệp. Trong bản kê khai tài sản, kê khai lý lịch bổ sung năm 2012, ông Hiệp đã bổ sung cháu Vy vào trong lý lịch. Về vấn đề này ông Hiệp đã có nhận thức rõ, do nhận thức của bản thân tại thời điểm kê khai lý lịch bản thân năm 2007, nên chưa kịp thời kê khai con riêng của vợ vào hồ sơ. Bản thân ông Hiệp đã báo cáo cấp có thẩm quyền và xin nhận trách nhiệm về mình".

Theo ông Lê Hữu Khang đánh giá, ông Nguyễn Hữu Hiệp là người có năng lực trong công tác, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Bằng chứng là nhiều năm ông Hiệp được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Đại hội Đảng bộ huyện Mường Ảng ngày 15/8 vừa qua, ông Hiệp được bầu vào BCH Đảng bộ huyện với số phiếu rất cao 266/267 phiếu. Tại kỳ họp thứ nhất BCH Đảng bộ huyện bầu chức danh Phó Bí thư, ông Hiệp trúng cử với số phiếu 33/33. Ngày 27/8, HĐND huyện Mường Ảng tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề), ông Hiệp được bầu làm Chủ tịch UBND huyện với số phiếu 24/24.

Như vậy có thể khẳng định những nội dung trong đơn thư tố cáo đối với ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng hoàn toàn không đúng sự thật.