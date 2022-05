Điện Biên: Chăm lo sự nghiệp giáo dục ở Tủa Chùa

Tủa Chùa là huyện miền núi, vùng cao của tỉnh Điện Biên có địa hình chia cắt phức tạp, đời sống người dân còn khó khăn. Bằng lòng yêu nghề, mến trẻ, các thầy cô giáo ở Tủa Chùa vẫn bám trường, bám bản, miệt mài gieo chữ, mang ánh sáng tri thức đến với con em các dân tộc nơi đây.

Những năm qua, thực hiện chủ trương rà soát, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học, ngành giáo dục huyện Tủa Chùa đã tham mưu để Huyện sáp nhập các trường, các điểm trường lẻ nhằm tinh gọn bộ máy, tinh giảm đội ngũ, đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư cho các điểm trường trung tâm. Đến năm học 2021 - 2022, Tủa Chùa còn lại 37 trường với 651 lớp và hơn 18 nghìn học sinh.



Giờ học môn tiếng Việt của học sinh lớp 2, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Huổi Xó, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Vinh Duy

Phòng Giáo dục và đào tạo Tủa Chùa đã phối hợp với các phòng, ban rà soát hiện trạng của tất cả các trường từ đó tham mưu, đề xuất các phương án sửa chữa, cải tạo khuôn viên, cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng bổ sung các phòng học mới, kiên cố, mua sắm trang thiết bị dạy học. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn của huyện nghèo nên đến hết năm học 2020 - 2021, Tủa Chùa vẫn còn phòng tạm, phòng mượn (chiếm khoảng 2,4%) và còn thiếu gần 20 phòng học cơ sở, 150 phòng học bộ môn và 50 phòng ở nội trú.

Trước những thiếu thốn cơ sở vật chất, các hoạt động giáo dục vẫn được triển khai và đạt được kết quả tốt, tiêu biểu là công tác phổ cập – xoá mù chữ. Cụ thể, năm 2021, toàn bộ 12/12 xã, thị trấn được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, 12/12 xã được công nhận phổ cập tiểu học đạt từ mức độ 2 (trong đó có 6 xã đạt mức độ 3), 12/12 xã, thị trấn được công nhận phổ cập THCS từ mức độ 2 (trong đó có 3 xã đạt mức độ 3), 12/12 duy trì chuẩn xóa mù chữ cấp độ 2.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tủa Chùa cho biết: Để nâng cao chất lượng giáo dục, Phòng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch năm học ở từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế và trình độ nhận thức của từng đối tượng học sinh. Bên cạnh đó, Phòng chỉ đạo các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá với những giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của các đơn vị. Ở bậc học mầm non, các trường đã tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng lựa chọn những nội dung giáo dục cần thiết, phù hợp với thời gian và khả năng nhận biết của trẻ. Ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, Phòng chỉ đạo các trường không cắt xén hay dồn ép chương trình, tăng cường tổ chức dạy 2 buổi/ngày, tập trung phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Các em học sinh đọc sách tại thư viện ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Báng số 1, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên: Ảnh: Vinh Duy

Nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cho cán bộ giáo viên, nhân viên, Phòng chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao ý thức tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; đổi mới, nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề theo tổ, khối, cụm trường… Ngoài ra, Phòng đã tham mưu để Huyện xây dựng kế hoạch tập huấn cập nhật kiến thức, đặc biệt là cho các cán bộ, giáo viên tất cả các trường học trên địa bàn về chương trình SGK mới.

Dưới sự chỉ bảo tận tình, tâm huyết của các thầy cô giáo cùng những nỗ lực của học sinh, chất lượng giáo dục toàn diện của Tủa Chùa được giữ vững, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật, trong năm học 2021 - 2022, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ mầm non được nâng lên, 100% trẻ học 2 buổi/ngày, 99,2% trẻ được ăn bán trú tại trường, các trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần; tỷ lệ học sinh tiểu học thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn học và hoạt động giáo dục tăng (tỷ lệ chưa hoàn thành dưới 1,5%), 99% học sinh tiểu học hoàn thành chương trình lớp học; tỷ lệ học sinh THCS đạt hạnh kiểm khá và tốt là 98,1%, học lực khá và giỏi là 46,5%, 100% học sinh tốt nghiệp THCS; nhiều học sinh giỏi lớp 9 đạt giải các môn văn hóa cấp tỉnh; số trường đạt chuẩn quốc gia của Tủa Chùa là 14 trường (trong đó có 4 trường mầm non, 4 trường TH và 6 trường THCS).