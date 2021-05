Dịch COVID-19: Đặt hàng online tăng vọt, shipper làm không hết việc

Trước tình hình dịch COVID-19 xuất hiện trở lại và diễn biến phức tạp, nhiều người đã thay đổi thói quen, thay vì ra hàng quán để ăn uống, thì bây giờ chuyển sang đặt hàng online.

Trước tình hình dịch COVID-19 xuất hiện trở lại và diễn biến phức tạp, UBND thành phố Hà Nội đã khuyến cáo đối với các nhà hàng ăn uống phục vụ trong nhà yêu cầu giãn cách hoặc có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về.

Điều này khiến nhiều người đã thay đổi thói quen, thay vì ra hàng quán để ăn uống, thì bây giờ chuyển sang đặt hàng online và người giao hàng (shipper) sẽ đem đến tận nơi. Nhờ vậy, bán hàng online rất thịnh hành và các đơn hàng của shipper cũng tăng vọt.

Chị Bùi Hằng Trang, nhân viên Ngân hàng Techcombank cho biết, bình thường, chị đã phải sử dụng dịch vụ giao hàng, giao thức ăn rất nhiều. Những ngày dịch COVID-19 xảy ra, hạn chế tụ tập đông người nên chị sử dụng dịch vụ giao hàng nhiều hơn.

Đối với anh Nguyễn Thành An, chủ cửa hàng Điện lạnh trên phố Huế, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho hay, gia đình anh cùng các con thường có thói quen cuối tuần đi trung tâm thương mại để mua sắm và giải trí, nhưng do dịch COVID-19 xảy ra để đảm bảo an toàn cho mọi người nên thường cần đến các shipper để giao đồ ăn theo nhu cầu phát sinh.

Với chị Nguyễn Tuyết Mai, một nhân viên văn phòng sống độc thân và thỉnh thoảng mới nấu ăn tại nhà, mỗi tuần có ít nhất 3-5 lần đặt đồ ăn qua các ứng dụng như Grab, Now hay Go-Viet. Đó là chưa kể nhu cầu phải giao đồ đạc, hàng hóa, chuyển tài liệu... cho các đối tác theo công việc hàng ngày vẫn phải xử lí.

Để đảm bảo giãn cách xã hội, phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành dịch vụ giao hàng đã góp phần thực hiện hữu hiệu việc giãn cách xã hội. Đặc biệt, trong cuộc sống hiện đại vai trò của ngành dịch vụ giao hàng lại càng cần thiết và không thể thiếu được.

Bởi mỗi shipper, mỗi ngày thực hiện giao hàng chục đơn hàng, cũng giúp tiết giảm hàng chục lượt người và phương tiện ra đường tham gia giao thông vô hình chung làm gia tăng mật độ trên phố, trong các hàng quán...

Nhằm đảm bảo an toàn cho các shipper và phòng, chống dịch COVID-19, chủ các cửa hàng luôn yêu cầu nhân viên giao hàng buộc phải đeo khẩu trang, khi nhận hàng buộc phải sát trùng tay bằng dung dịch sát khuẩn tại cửa hàng. Sau khi giao hàng cho khách xong cũng tiếp tục sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn mang theo.

Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Nguyên Anh là doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ giao nhận hàng hóa cho biết, những ngày vừa qua, lượng đơn hàng từ các quán ăn, nhà hàng đã tăng rất mạnh.

Nguyên nhân một phần do người dân lo ngại dịch bệnh nên chuyển sang đặt hàng online. Đơn mua hàng online tăng cao nên những ngày này các shipper đồ ăn, uống chạy không hết việc.

Chị Phạm Thị Dung làm shipper trên ứng dụng Grab chia sẻ, từ đầu tháng 5 đến nay hoạt động giao hàng nhất là đồ ăn, uống tăng gấp đôi, gấp ba so với trước khi Hà Nội có thêm các ca dịch mới.

"Trung bình 1 ngày tôi chạy khoảng từ 25-30 đơn hàng; tiền công vận chuyển 1 đơn hàng từ 20.000- 25.000 đồng giúp tôi có thu nhập khoảng từ 500.000-600.000 đồng/ngày"- chị Dung chia sẻ.

Em Đặng Văn Hùng, quê ở Thanh Hóa là sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Xây dựng cho biết, do dịch COVID-19 xảy ra nên hiện nay toàn trường học theo phương thức online nên em tranh thủ làm thêm nghề shipper vận chuyển hàng từ trưa đến 19 giờ, được 18 - 20 đơn hàng với thu nhập khoảng từ 350.000- 400.000 đồng.

Qua tìm hiểu được biết, thu nhập của các shipper cộng tác với Grab phụ thuộc vào từng chuyến đi. Grab tính trên quãng đường di chuyển, đơn hàng online sẽ có mức tính là 7.000 đồng/km và phải trả chi phí cho Grab là 20%, phần còn lại là thu nhập của shipper.

Thực tế cho thấy mặc dù nhu cầu giao hàng trong mùa dịch bệnh tăng cao nhưng hiện các ứng dụng vận chuyển và doanh nghiệp giao nhận hàng hóa chưa tăng giá dịch vụ. Tuy nhiên, trước nhu cầu sử dụng dịch vụ tăng đột biến như hiện nay, rất nhiều khả năng các hãng vận chuyển sẽ tăng giá dịch vụ trong thời gian tới./.