Đẩy mạnh phối hợp phòng chống ma túy vùng biên giới Sơn La

Chiều (14/4), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh về điều tra cơ bản lĩnh vực ma tuý tại địa bàn các huyện biên giới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai ngành Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã thống nhất tiếp tục phát huy, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo, quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành Công an – Quân sự - Biên phòng và giữa Công an và Bộ đội Biên phòng theo đúng chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Sơn La.

Hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp về công tác phòng chống ma tuý tại các huyện biên giới Sơn La. Ảnh: Vì Hiện.

Các lực lượng đấu tranh phòng chống ma tuý của hai ngành phải thực sự là lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận này, kiên quyết đấu tranh đẩy lùi và từng bước xóa bỏ tệ nạn ma tuý ra khỏi đời sống xã hội xã hội, góp phần ổn định an ninh – trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết kế hoạch phối hợp về công tác phòng chống ma tuý tại các huyện biên giới Sơn La. Ảnh: Xuân Tuấn.

Hai đơn vị cũng thống nhất tiếp tục phối hợp tiến hành điều tra, xác minh kỹ, đưa vào diện quản lý nghiệp vụ, lập án đấu tranh đối với những đối tượng đã có đủ căn cứ chứng minh; đẩy mạnh công tác phối hợp, trao đổi thông tin đa chiều giữa hai ngành với nhau.

Đề nghị các đồn biên phòng và công an các huyện biên giới nắm chắc chủ chương, tinh thần chỉ đạo của cấp trên, hiệp đồng, phối hợp tổ chức lực lượng duy trì thường xuyên, có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra cơ bản ở địa bàn biên giới.

Hai lực lượng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới. Ảnh: Vì Hiện.

Trong giai đoạn 2019 – 2021, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh Sơn La, đã tổ chức tốt hoạt động thu thập được những thông tin, tài liệu có giá trị, đảm bảo phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh trước mắt và lâu dài đối với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới nói riêng và tội phạm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh nói chung.

Hai lực lượng tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống ma túy tại các bản khu vực biên giới. Ảnh: Vì Hiện.

Lực lượng phòng chống ma tuý của hai đơn vị đã phối hợp bắt giữ trên địa bàn tỉnh 3.352 vụ/4.424 đối tượng tội phạm về ma tuý. Tại địa bàn 6 huyện biên giới đã xác lập, phá 158 chuyên án/243 đối tượng, vật chứng thu giữ 85,27kg Heroin; 521,857 viên ma tuý tổng hợp; 15,14 kg nhựa thuốc phiện và 38,15 kg ma tuý tổng hợp dạng đá.

Qua đó, hai ngành đã phối hợp đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây, đối tượng, tội phạm về ma tuý. Ngoài ra còn phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm soát biên giới để phòng, chống dịch Covid-19, được các cấp chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.