Đang làm ông chủ doanh nghiệp, cựu chiến binh bỏ về quê giúp dân làm chuyện "động trời"

Đang là lãnh đạo doanh nghiệp về du lịch làm ăn rất phát đạt, nhận được lời mời của chính quyền địa phương, cựu chiến binh Trần Quang Huy đã bỏ việc về làm Bí thư chi bộ, cùng người dân trong thôn xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhờ ông mà người dân nơi đây có cuộc sống khấm khá, bộ mặt nông thôn ngày càng đẹp hơn.

Ông Huy (áo xanh) thắp hương tại nghĩa trang thôn An Hiền.

Làm chuyện "động trời"

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi về An Hiền (Hoàng Diệu) là cảnh quan môi trường ở đây đang ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Những ngôi nhà cao tầng hiện đại, dọc các tuyến đường trục thôn, xã, đường làng, ngõ xóm là những thảm hoa, cây cảnh chạy dài. Kết cấu hạ tầng nông thôn ở địa phương này được đầu tư xây dựng đồng bộ với hệ thống điện, đường, trường, trạm khang trang.

Theo người dân ở đây cho biết, để nông thôn An Hiền có được "hoa thơm, quả ngọt" như ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của ông Trần Quang Huy - Bí thư chi bộ thôn An Vọng (nay là thôn An Hiền).

"Ông Huy không chỉ có tài mà ông còn thích làm nhưng việc khó, việc khác người, việc "động trời", nhưng mọi điều ông làm đều vì dân nên chúng tôi rất biết ơn ông", ông Lê Thị Thúy, người dân An Hiền chia sẻ.

Dấu ấn đặc biệt nhất của ông Trần Quang Huy thể hiện ở việc vận động người dân quy tập mộ đưa về nghĩa trang. Một việc mà theo người dân ở đây ví như một việc "động trời", không ai dám nghĩ đến và thực hiện.

Tuy nhiên, để làm đẹp quê hương và thực hiện chủ trương quy tập nghĩa trang, xây dựng NTM, ông Huy vẫn đến từng ngõ, gõ từng nhà kiên trì vận động người dân và phải mất gần 3 năm thuyết phục từ 2011 đến 2013.

“Muốn làm được việc này phải được người dân đồng thuận tuyệt đối, một người không đồng ý cũng không làm được. Chúng tôi đã họp không biết bao nhiêu cuộc họp. Lúc đầu họ bảo tôi gàn dở vì động vào mồ mả của các bậc tiền nhân, nên chỉ có 10 gia đình đồng ý”, ông Huy cho biết.

Sau đó, ông viết hơn 100 bức thư gửi từng gia đình để thuyết phục. Mỗi lá thư như một lá phiếu để người dân ký xác nhận. Cùng với đó, ông công khai kế hoạch quy tập và xây dựng nghĩa trang; công khai thiết kế, ngày giờ thực hiện và phân công trách nhiệm...

“Tôi phải làm đến tận cùng của sự dân chủ, để ai cũng thấy đó là công việc của mình và cuối cùng đã được 100% người dân đồng ý”, ông Huy kể. Với tinh thần đồng lòng, đoàn kết của cán bộ và nhân dân trong thôn, chỉ sau 45 ngày, thôn đã quy tập thành công 306 ngôi mộ nằm rải rác ở các khu vực đưa về nghĩa trang của thôn.

Toàn bộ vật tư gồm 99.900 viên gạch, 25 tấn xi măng, 102 khối cát, 68 khối đá các loại và hơn 800 ngày công lao động huy động để xây dựng nghĩa trang được nhân dân xã hội hóa quyên góp tổng trị giá gần 800 triệu đồng. Đây là một trong những nghĩa trang kiểu mẫu, đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện.

Ông Huy có công rất lớn trong việc quy tập hơn 300 ngôi mộ đưa về nghĩa trang của thôn An Hiền.

Ngoài ra, ông Huy còn vận động được hàng trăm triệu đồng để trồng cây xanh những nơi công cộng; bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, tranh tường bích họa… giúp làng quê trở thành nơi đáng sống.

Người "công bộc" hết lòng vì dân

Thêm việc khó nữa là ông Huy đã vận động nhân dân hiến đất để làm sân vận động. Ngay từ năm 2011, dù mong muốn thôn có sân vận động để người dân rèn luyện sức khỏe, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao cho thanh thiếu niên, góp phần ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, nhưng không có quỹ đất công, việc hiện thực hóa dường như không tưởng.

Nhưng khi ông Huy "ra mặt" mọi thứ đều thuận lợi. Để mọi người tin tưởng, ông Huy đã chủ động bỏ tiền nhà ra đóng góp trước, sau đó vận động các cán bộ, đảng viên đi sau.

Sau 2 tháng kiên trì vận động, lợi ích tập thể được đặt lên hàng đầu, 284/284 hộ có đất đã đồng ý hiến tặng để xây dựng sân vận động của thôn. Tại lễ khai trương sân vận động, bà con trong thôn còn góp 114 triệu đồng, 20 quả bóng, 4 bộ lưới và 70 bộ quần áo cầu thủ đã được nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ để duy trì các hoạt động thể thao...

Ông Huy bên con đường hoa rực rỡ do ông và bà con trong thôn làm nên.

Thấy tình hình văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư xuống cấp, ông Huy đã cùng lãnh đạo chính quyền và chi bộ vận động để xây dựng thư viện cho thôn với trị giá 270 triệu đồng. Ông cũng vận động được hơn 2.000 đầu sách... giúp các thanh niên, học sinh và người dân ở trên địa bàn có nơi đọc sách, giao lưu văn hóa.

Chia sẻ kinh nghiệm dẫn dắt các phòng trào và huy động sức dân trong xây dựng NTM, ông Huy cho hay: Chỉ cần cán bộ có ý tưởng tốt và đưa ra để mọi người được bàn luận dân chủ ở nhiều cấp, khi người dân đồng thuận thì mới triển khai thực hiện. Khi thực hiện mọi việc, các cán bộ, đảng viên phải miệng nói, tay làm và phải chủ động đi đầu làm gương để người dân noi theo. Ở An Hiền, 40 cán bộ, đảng viên luôn là "lá cờ" đầu trong mọi phong trào.

Mới đây nhất là thực hiện việc sáp nhập thôn An Vọng với An Hiền thành thôn An Hiền. Ông Huy lại một lần nữa thể hiện tài dân vận khéo và ghi điểm trong công tác tuyên truyền, vận động bà con hai thôn đồng thuận thục hiện chủ trương của Nhà nước. Nhờ thế mà chỉ trong thời gian ngắn từ năm 2019 đến tháng 3/2020, mọi công việc sáp nhập thôn đã hoàn thành.

Nhận xét về nhưng việc làm của ông Trần Quang Huy, bà Nguyễn Thị Chính - Bí thư Đảng ủy xã Hoàng Diệu cho biết, được chọn là thôn điểm trong dồn điền đổi thửa của huyện vì việc này hoàn tất chỉ trong 75 ngày; Thu nhập của người dân trong thôn vươn lên đứng đầu trong xã; việc thực hiện xây dựng các công trình công ích, mở rộng giao thông nội đồng, thôn xóm, mỗi khẩu ở đây đã hiến tới 44m2 đất - thôn hiến nhiều đất nhất của huyện Chương Mỹ.

Không chỉ vậy, nhiều năm liên tục, thôn An Vọng (nay là An Hiền) không có người sinh con thứ ba; 10 năm liên tục là thôn văn hóa tiêu biểu của huyện; đường làng ngõ xóm mở rộng, ô tô vào đến từng hộ dân; 100% rãnh nước có nắp đậy bảo đảm vệ sinh, 100% nhà ở dân cư đạt chuẩn NTM, 100% gia đình có nhà vệ sinh tự hoại… Để có được thành quả đó, người có công lớn nhất là ông Huy.

"Nếu trên địa bàn xã và huyện có nhiều thôn biết huy động sức dân chung tay xây dựng NTM như An Hiền thì diện mạo nông thôn sẽ ngày càng khởi sắc, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng NTM nhanh hơn, chất lượng và thiết thực hơn", bà Chính khẳng định.