Đảng bộ huyện Nậm Nhùn: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đã tập trung trí tuệ, lãnh đạo nhân dân đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế - xã hội, Quốc phòng, an ninh... Kết quả quan trọng đó đã tạo tiền đề để Nậm Nhùn bứt phá trong nhiệm kỳ tới.

Kinh tế huyện Nậm Nhùn phát triển

Trò chuyện với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Trần Quốc Khanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Nhùn, cho biết: "Bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Huyện có tới 6/10 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hạ tầng kinh tế, xã hội của huyện vừa phát triển chậm vừa chưa đồng bộ. Thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Thêm vào đó, địa bàn của huyện rộng, giao thông không thuận lợi, cách xa các trung tâm kinh tế. Nguồn lực đầu tư cho phát triển chưa đáp ứng yêu cầu. Tập quán sản xuất của người dân còn lạc hậu. Mật độ dân cư thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, một bộ phận người dân chưa tự phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở có nơi chưa đáp ứng yêu cầu...".

Nhiều trường học ở huyện Nậm Nhùn được đầu tư xây dựng khang trang.

kTrong nhiệm kỳ qua, Không lùi bước trước khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nậm Nhùn đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, tranh thủ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, khai thác tiềm năng, thế mạnh, thực hiện đạt và vượt kế hoạch 8/9 nhóm chỉ tiêu về kinh tế đã đề ra".

5 năm qua, sản xuất nông nghiệp của huyện Nậm Nhùn có nhiều bước tiến vượt bậc. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 45,2%/năm. Nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả đã được thay thế bằng những cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao, như: Mắc ca, quế, cây ăn quả, cây dược liệu. Đến nay, toàn huyện có 334,6 ha cây ăn quả và 195 ha cây dược liệu.

Chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung bước đầu được hình thành và phát triển. Tốc độ tăng trưởng bình quân trên 5%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng phù hợp: Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 18,7%. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 64,5%. Thương mại, dịch vụ chiếm 16,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 28,5 triệu đồng, tăng 2,1 lần so năm 2015.

Vài năm gần đây, huyện Nậm Nhùn đã định hướng, hỗ trợ người dân phát triển cây ăn quả, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo có hiệu quả công tác sắp xếp, ổn định dân cư cho 813 hộ tái định cư thủy điện Lai Châu. Sắp xếp 559 hộ dân vùng đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống. Di chuyển kịp thời 196 hộ trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Quan tâm việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tái định cư, như: Đầu tư về hạ tầng, hỗ trợ sản xuất. Chuyển đổi vật nuôi, cây trồng và bồi thường sau tái định cư cơ bản được đồng bộ, kịp thời, góp phần ổn định đời sống cho người dân.

Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng được Đảng bộ, chính quyền huyện Nậm Nhùn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi của huyện có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện, nâng cao. Đến nay toàn huyện có 3/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 14,1 tiêu chí/xã.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất đạt gần 542 tỷ đồng, bằng 157% so với Nghị quyết, tăng bình quân 31,5%/năm. Phát huy lợi thế có nhiều sông suối, độ dốc lớn, huyện Nậm Nhùn cũng rất quan tâm tới lĩnh vực phát triển thủy điện. Trên địa bàn huyện hiện có 4 nhà máy đã phát điện, tổng công suất đạt 1.313 MW (4.790 KWh).

Hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đầu tư xây dựng, như: Trụ sở làm việc của huyện, các xã, thị trấn, hệ thống trường học các cấp, hệ thống giao thông, thủy lợi, kè chống sạt lở... góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Tỷ lệ người dân trong huyện Nậm Nhùn làm chuồng trại chăn nuôi gia súc được nâng lên đáng kể.

Song song với lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn còn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Các nghị quyết, đề án về giáo dục được triển khai có hiệu quả, chất lượng giáo dục được nâng lên. Đến nay, toàn huyện đã có 15 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 12 trường so với năm 2015.

Sự nghiệp y tế của huyện cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác khám, chữa bệnh được quan tâm thực hiện, chất lượng từng bước được nâng lên. Hệ thống y tế cơ sở được củng cố, đến nay đã có 6 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Các chế độ, chính sách về y tế và bảo hiểm y tế được triển khai có hiệu quả.

"Nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Nhậm Nhùn đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện bằng các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề. Các chương trình, nghị quyết của Huyện ủy đều sát hợp với thực tiễn trên địa bàn. Tất cả các chương trình, nghị quyết đều tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Qua đó đã tạo nên các phong trào thi đua lao động, sản xuất sôi nổi, rộng khắp các xã, bản. Các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy Nậm Nhùn đều tạo được những dấu ấn đậm nét" – ông Lò Văn Cương – Bí thư Huyện ủy Nậm Nhùn cho hay.

Nổi bật phải kể đến chương trình hành động số 12-CTr/HU, ngày 28/11/2016 về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020. Chương trình này đã cụ thể hóa các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo chương trình giảm nghèo của huyện. Cùng với đó, Huyện ủy Nậm Nhùn đã ban hành Nghị quyết về phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng tập trung giai đoạn 2016 – 2020. Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển rừng, giai đoạn 2016 – 2020.

Chất lượng giáo dục toàn diện của huyện Nậm Nhùn ngày càng được nâng cao.

Trên cơ sở triển khai các chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề, huyện Nậm Nhùn đã Tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực, các chương trình, dự án, gắn với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Cả hệ thống chính trị được huy động vào cuộc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tối đa tái nghèo, nâng cao thu nhập của người dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 26% so với 2015. Công tác quản lý bảo vệ rừng, gắn với phát triển kinh tế rừng được quan tâm chỉ đạo. Ý thức của người dân trong bảo vệ rừng được nâng lên, số vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng giảm mạnh. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%, vượt 3% so với Nghị quyết, tăng 9% so với năm 2015. Thu nhập của người dân từ rừng ổn định, từng bước được nâng lên.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Xác định "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị gắn với hoàn thiện cơ cấu tổ chức. Huyện ủy Nậm Nhùn chủ động quy hoạch, bổ sung quy hoạch, tạo nguồn cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc được huyện đặc biệt quan tâm.

5 năm qua, huyện Nậm Nhùn đã cử và đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng 3.691 lượt cán bộ. Đến nay, 73,5% cán bộ, công chức có trình độ cao đẳng, đại học (tăng 23%). Trung cấp lý luận chính trị 28,2% (tăng 15%) và trên 80% cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định.

Nhiều tuyến đường nội bản của huyện Nậm Nhùn đã được bê tông hóa, tạo điều iện thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất.

Nói như Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Nhùn, thì công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận cho cán bộ được coi là một trong những điểm nhấn của Đảng bộ huyện trong những năm qua.

Không chỉ dừng ở đó, Huyện ủy Nậm Nhùn còn tích cực chỉ đạo phát triển tổ chức đảng, đảng viên; chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên, nhất là đảng viên nông thôn. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đã kết nạp 674 đảng viên, trong đó chủ yếu đảng viên là người dân tộc.

Đảng bộ huyện Nậm Nhùn đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch toàn khóa và hằng năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện đã xác định và duy trì 2 nội dung đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đó là: Chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhận diện các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW vào các buổi sinh hoạt chi bộ. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên học tập và làm theo Bác.

5 năm qua, Hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp từng bước đi vào nề nếp. Chất lượng các kỳ họp, các cuộc giám sát được nâng lên, đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Ủy ban nhân dân các cấp từng bước được củng cố, kiện toàn. Công tác điều hành từng bước được đổi mới, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp được nâng lên.

"Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu đưa Nậm Nhùn ra khỏi tình trạng huyện nghèo, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Nậm Nhùn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết các dân tộc. Huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư nhằm khai thác hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế để từng bước tạo sản phẩm nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia" – ông Lò Văn Cương – Bí thư Huyện ủy Nậm Nhùn thông tin thêm.