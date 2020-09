Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm đạt 7,5%/năm. GRDP bình quân đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế năm 2025, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21%; công nghiệp - xây dựng chiếm 29,7%, dịch vụ chiếm 42,5%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 6,8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt khoảng 120.000 tỷ đồng. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu tăng bình quân 12,5%/năm, phấn đấu đến năm 2025, giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt trên 200 triệu USD. Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 6.250 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 18,5%. Đến năm 2025, tổng lượt khách du lịch đạt 5,2 triệu lượt; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 5.800 tỷ đồng.

Về xã hội, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2025 giảm xuống còn 58,9%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó tỷ lệ lao động được cấp bằng, chứng chỉ đạt 30%. Phấn đấu đưa tình trạng thất nghiệp ở khu vực thành thị đến năm 2025 giảm xuống còn 3,65%. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 - 2025 giảm bình quân 3%/năm (riêng các huyện nghèo giảm 4-5%/năm). Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 1 huyện được đưa ra khỏi danh sách huyện nghèo.

Trong năm 2025, phấn đấu đạt 9 bác sĩ/10.000 dân; đạt 31 giường bệnh/10.000 dân. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 96,2%. Đến hết năm 2025, số xã đạt chuẩn nông thôn mới 83 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 4 xã biên giới đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có 3-5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ gia đình được dùng điện sinh hoạt an toàn đến năm 2025 đạt 99%. Đến năm 2025, có 95% cơ quan, doanh nghiệp, trường học; 90% khu dân cư, xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh, trật tự".

Về môi trường, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%. Dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 80%, tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 94%. Tỷ lệ chất thải rắn ở thị được thu gom đạt 92,5%, tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom đạt 88%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được xử lý đạt 60%. Độ che phủ rừng đạt ổn định 50% (bao gồm cả diện tích cây ăn quả trên đất dốc), từng bước nâng cao chất lượng rừng.

Về công tác xây dựng Đảng, hằng năm có từ 90% tổ chức cơ sở đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp đạt chuẩn trở lên; 90% trở lên số chi bộ bản, tiểu khu có chi ủy; 100% bí thư chi bộ và trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ.

Đại hội cũng tập trung vào các khâu đột phá như: Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo các cấp, nhất là bậc Trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. Thu hút, phát triển nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế, nâng chất lượng các trường cao đẳng, đại học; quan tâm công tác đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp. Xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Sơn La để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tập trung đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, nối các địa phương với trung tâm kinh tế của các tỉnh và cả nước. Ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, điện lực, công nghệ thông tin, nông thôn (điện, đường, trường, trạm); hạ tầng du lịch, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; hạ tầng giáo dục, y tế. Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện thu hút, phát triển các ngành kinh tế và các lĩnh vực xã hội của tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm được đại hội đặt ra là, tăng cường xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết Trung ương khóa XII, XIII về xây dựng Đảng.



Tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp. Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân. Tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng quy định, phù hợp thực tế các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung các nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tăng tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp, nâng mức độ đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở. Xóa mù chữ và nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học làm tiền đề cho phát triển nhân lực. Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và chất lượng đào tạo nghề nghiệp gắn với thị trường lao động. Quan tâm đào tạo nghề ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và các vùng đặc biệt khó khăn phù hợp với trình độ, điều kiện, lợi thế phát triển của vùng. Tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Có chính sách xây dựng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học và các chuyên gia trên các lĩnh vực, từng bước đáp ứng yêu cầu của cuộc "cách mạng công nghiệp lần thứ tư" và hội nhập Quốc tế.

Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tập trung phát triển hạ tầng các điểm tái định cư thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình. Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, năng lượng, đô thị, nông thôn.