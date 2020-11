Liên quan đến vụ việc 2 nhân viên giúp việc quán bánh xèo bị hành hung, mới đây Cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã tạm giữ chủ quán để tiếp tục điều tra làm rõ.

Như thông tin trước đó, hai nhân viên giúp việc trong quán bánh xèo Miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thường xuyên xuất hiện những vết thương bất thường: gãy răng, thâm tím, có vết chém trên tay, lưng xuất hiện nhiều vết thương,...

Trong đó, có cậu bé nhân viên mới 15 tuổi.

Một cháu bé bị đánh gãy nhiều răng.

Theo tìm hiểu, em Võ Văn Đ (SN 1999) trú tại Đội 4 thôn Nghĩa Mỹ - xã Nghĩa Mỹ - huyện Tư Nghĩa - tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã gần 1 năm nay không được phép liên lạc với gia đình. Cuộc sống như ngục tù, bị đày ải, đánh đập thậm tệ, bị bỏ đói nhiều ngày.

Sau khi sự việc được đăng tải, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc, điều tra xác minh rõ vụ việc.

Theo đó, Công an đã mời chủ quán bánh xèo và người giúp việc đến trụ sở Công an xã Yên Trung làm việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong đã tạm giữ chủ quán để tiếp tục điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Thông tin từ Đại tá Phạm Văn Lương – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết "Chủ quán là phụ nữ và đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Do đó cơ quan điều tra đang xác minh thêm.

Bên cạnh đó, sau khi được đưa đến trụ sở UBND xã Yên Trung, hai cậu bé giúp việc đã được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, chữa trị những vết thương".

Trang trại việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.