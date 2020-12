Đó là dự báo của ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khi được hỏi về thời gian đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của năm 2020 diễn ra trong bao lâu.

Cụ thể, trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm những thông tin chi tiết hơn về đợt rét lần này. Theo đó, đây là một đợt không khí lạnh mạnh, kéo dài ít nhất trong 1 tuần tới. Tính chất của đợt không khí lạnh lần này khác các đợt trước là trạng thái trời nhiều mây, âm u cả ngày làm gia tăng cảm giác rét buốt.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, không khí lạnh mạnh đang di chuyển vào nước ta khiến nền nhiệt có nơi giảm dưới 5 độ C, đây sẽ là đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay.

Theo thông tin mới nhận nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, không khí lạnh sắp tiếp tục tăng cường gây ra sự suy giảm nhiệt độ, thời tiết chuyển hướng trong những ngày tới. Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, từ đêm 14/12, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Theo dự báo, từ ngày 15/12 các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11 – 14 độ C, vùng núi 8 – 11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Khu vực Hà Nội từ ngày 15/12 trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 – 13 độ C.

Ngoài ra, không khí lạnh cũng sẽ gây gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động ở Vịnh Bắc Bộ. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 3-5m. Từ gần sáng và ngày 15/12, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa gió cũng mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động

