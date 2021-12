Chủ shop đánh, cắt tóc, quay clip hành hạ nữ sinh ở Thanh Hoá sẽ đối mặt với án tù bao năm?

Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản với chủ shop quần áo Mai Hường. Hai vợ chồng này sẽ đối mặt với án phạt tù bao năm?

Quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thị Mai Hường (SN 1992, trú tại phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội làm nhục người khác; cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng của Hường) về tội cưỡng đoạt tài sản.



Nói với với phóng viên, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng: "Đây là hành vi làm nhục người khác khiến dư luận xã hội bức xúc, phẫn nộ. Không thể lấy một cái sai để giải quyết với một cái sai. Pháp luật không cho phép dùng hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết đối với một hành vi vi phạm pháp luật.

Bởi vậy, nếu hành vi của cô gái là trộm cắp tài sản thì với số tiền dưới 2.000.000 đồng thì cô gái này sẽ bị xử phạt hành chính chứ chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vi phạm hành chính. Người nào phát hiện ra người khác trộm cắp tài sản của mình thì chỉ được phép giữ, trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để xử lý, không được phép tự xử như vậy.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Điều 155, Bộ luật Hình sự 2015 về Tội làm nhục người khác 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm."

Như vậy, trường hợp hành vi được xác định là xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái, có sử dụng phương tiện điện tử để thực hiện hành vi phạm tội thì những người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải đối mặt với mức phạt là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại đến danh dự nhân phẩm, uy tín đối với nạn nhân.

Hành vi đánh đập, hành hạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác với bất cứ lý do gì thì đều là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cao Mai Hường (trái) và chồng là Trịnh Đình Anh (phải)

Còn Điều 170, Bộ luật hình sự năm 2015 tội Cưỡng đoạt tài sản đối với hai vợ chồng chủ shop Mai Hường thì: "Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; e) Tái phạm nguy hiểm"...

Như vậy, trong trường hợp này, hành vi của vợ chồng Cao Mai Hường và Trịnh Đình Anh có đủ các dấu hiệu của cấu thành tội phạm cụ thể quy định trong Bộ luật Hình sự, tội phạm hoàn thành.

Chắc chắn sẽ có một bản án nghiêm khắc dành cho hai đối tượng coi thường pháp luật này!