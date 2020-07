CEO "chất nông dân" và ước mơ : mang nấm sạch ra thế giới

Sau bao biến cố, Nguyễn Anh Võ - CEO Nấm Xanh chọn nấm để thành công vì anh cho rằng nó phù hợp với “chất nông dân” của mình và mơ tới một tương lai xa: mang nấm sạch ra thế giới.

Võ chia sẻ, nấm - dù là loại dùng cho thực phẩm hay dược phẩm, cũng đều đã và đang được ưa chuộng trên thị trường hế giới với trị giá lên đến hàng chục tỉ USD. Vậy nhưng tại Việt Nam - vốn là nước có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mặt hàng này, lại chưa thể tạo được giá trị tương xứng. Đó là sự lãng phí tiềm năng.

Thất bại...

Năm 20 tuổi, Võ quyết định bỏ học khi mới học đến năm 2 trường Đại học Kinh tế TP.HCM để theo đuổi nghiệp kinh doanh, anh hùn vốn với bạn để mở một công ty bán giày. Nhờ tiếp cận được quảng cáo trên facebook sớm nên công ty của Võ phất lên như diều gặp gió.

Sau hai năm, anh đã có một công ty ăn nên làm ra, với doanh thu mỗi tháng gần 2 tỷ đồng và chỉ trong một thời gian ngắn công ty giày của Võ đã mở thêm 9 shop giày tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Nhưng do mở rộng quá nhanh lại quản lý không tốt đã khiến công ty của Võ sập nhanh như con diều đứt dây. Trắng tay ở tuổi 25, khiến Võ nhận ra rằng, thành công nếu đến quá dễ dàng thường không được trân trọng.

Tuy nhiên, sau thất bại đầu đời, Võ không hề nản chí, anh làm đủ mọi nghề và vẫn luôn nung nấu khát vọng khởi nghiệp của mình. Sau rất nhiều công việc, có cái thành công, cũng có cái thất bại và cuối cùng, anh chọn nấm để khởi nghiệp, vì anh cho rằng nó thích hợp với cái chất nông dân của mình.

Con đường khởi nghiệp không khi nào là bằng phẳng, Võ cũng giống như nhiều startup khác, thời gian đầu anh gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2018, anh hợp tác với 2 người bạn thành lập trang trại mang tên Nấm Xanh tại TP.HCM. Tại đây, Võ bắt đầu những công việc của một người nông dân đích thực, anh làm tất cả mọi việc từ trộn mùn, vào bịch phôi, cấy meo, đến việc đi giao nấm.“Lúc đó tôi chỉ suy nghĩ một điều duy nhất là hãy cố gắng hết sức vào ngày hôm nay để ngày mai sẽ khác. Việctham gia trực tiếp vào các công việc trong xưởng giúp tôi tiết giảm chi phí nhân công và quản lý được chất lượng sản phẩm”. Anh Võ cho biết.

Tuy nhiên, do chưa nắm chắc kỹ thuật và thay đổi môi trường, nên những mẻ nấm đầu tiên của Nấm Xanh hỏng tới 60%, khiến anh thua lỗ khoảng 600 triệu đồng, nhưng cả nhóm vẫn không nản chí vì anh xác định đi theo con đường nông nghiệp là phải lâu dài. Do đó, ngoài việc duy trì trại nấm, anh đầu tư thời gian đi học hỏi thêm kỹ thuật sản xuất nấm. Sau khi tìm hiểu thị trường, Võ nhận ra rằng, điều quan trọng nhất đối với sản phẩm nông nghiệp là chất lượng. Do đó, anh mạnh dạn đầu tư công nghệ trồng nấm sạch.

CEO Nguyễn Anh Võ (thứ 2 từ phải qua) cùng các cộng sự của mình

Đặt cược thành công vào... nấm



Ngoài đầu tư công nghệ, Võ tập trung phát triển thị trường. Anh cho rằng nếu bị động về thị trường thì sẽ sớm thất bại. Để có khách hàng, Võ lên kế hoạch đi chào hàng tại các chợ đầu mối. Lợi thế của anh là trang trại nấm nằm ngay cạnh chợ đầu mối nông sản Hóc Môn, nên việc tiếp cận khách hàng mục tiêu của anh cũng thuận lợi hơn.

“Việc trực tiếp chào hàng đến các sạp trong chợ đầu mối đã giúp tôi giải quyết được 2 vấn đề là có thông tin các mối lấy hàng và ước lượng được lượng nấm đem về kho mỗi ngày”. Anh Võ chia sẻ.

Công việc khởi sắc khi tháng 10/2019, Nấm Xanh nhận được hợp đồng cung cấp nấm cho hệ thống bán lẻ của Tập đoàn VinGroup sau khi đã vượt qua các kỳ kiểm tra chất lượng sản phẩm.

“Ngày cầm trên tay bản hợp đồng, tôi không tin vào mắt mình bởi họ yêu cầu cung cấp từ 5-6 tấn, chiếm đến 1/3 sản lượng sản xuất được. Tôi mừng đến phát khóc, ký được hợp đồng này thì sản lượng sản xuất sẽ ổn định, anh em sẽ bắt đầu có lương”. Anh Võ nhớ lại.

Từ thành công này, Võ mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất. Hiện nay, Nấm Xanh đã có 2 trang trại, một ở Hóc Môn (TP.HCM), một ở tỉnh Long An, với quy mô 2.500m2 mỗi trang trại, mỗi tháng cung cấp ra thị trường khoảng 15 tấn nấm. Hiện trang trại Nấm Xanh đang sản xuất các loại nấm tươi như nấm mối đen, bào ngư, nấm linh chi đỏ, nấm hồng chi, bào tử linh chi.

Chia sẻ về kế hoạch phát triển trong tương lai, anh Võ cho biết, phân khúc khách hàng của nấm rất lớn. Tuy nhiên, nhược điểm của sản phẩm này là thời gian bảo quản ngắn và khó bảo quản khi vận chuyển xa. Do đó, ngoài các sản phẩm nấm tươi, Nấm Xanh sẽ sản xuất thêm các sản phẩm nấm dược liệu, nấm khô, bột nấm... Các sản phẩm từ nấm chế biến sẽ khắc phục được toàn bộ những hạn chế này. Ngoài ra, Võ còn có dự định sản xuất thêm các sản phẩm chế biến từ nấm như nấm đóng lon, ruốc nấm, giò chả nấm.