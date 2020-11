BHXH tỉnh Sơn La với phong trào thi đua nước rút: Bài 1- Đem chính sách an sinh XH đến người dân

Bằng tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết, với quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thuận tiện, đơn giản, dễ dàng, các cán bộ nhân viên BHXH tỉnh Sơn La đã phối hợp nhịp nhàng với chính quyền cơ sở và đại lý thu phụ trách địa bàn, đem chính sách an sinh xã hội đến cho người dân.

Tham gia đoàn tuyên truyền BHXH tỉnh Sơn La - Không hẹn mà đi

Đến cơ quan BHXH tỉnh Sơn La vào một sáng giữa tuần. Đúng lúc có đoàn cán bộ, nhân viên của đơn vị chuẩn bị đi cơ sở tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi giới thiệu và xin phép đồng chí quản lý bộ phận truyền thông được tham gia cùng đoàn.

Trong câu chuyện rôm rả trên đường đi, tôi được các thành viên đoàn tuyên truyền của BHXH tỉnh Sơn La cho biết: Chiều hôm qua, nhận được thông tin trao đổi với đại lý thu phụ trách địa bàn, ngay sáng nay, điểm đến của đoàn là bản Nà Lo, xã Chiềng Ngần, thuộc Thành phố Sơn La.

Từ thành phố Sơn La, rẽ trái vào con đường bê tông dài gần chục km, chúng tôi đến Nhà Văn hóa bản Nà Lo lúc 8h30. Đây là bản dân tộc Thái, cách trung tâm thành phố Sơn La hơn 20km. Ở bản này, người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, mặt bằng kinh tế hộ gia đình và tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện chưa cao…

Các thành viên đoàn tuyên truyền của BHXH tỉnh Sơn La mang chính sách an sinh xã hội đến người dân bản Nà Lo -xã Chiềng Ngần.

Thấy đoàn chúng tôi đến, trưởng bản Nà Lo- ông Lò Văn Yêu ra đón đoàn và giới thiệu: Hôm nay dân bản chúng tôi đang tập trung họp bàn cho việc tổ chức ngày Đại đoàn kết toàn dân (18/11) sắp tới, các đồng chí chờ một chút để tôi vào giới thiệu với bà con.



Trưởng bản Lò Văn Yêu (mặc áo khóac màu sẫm) trao đổi với đoàn tuyên truyền BHXH tỉnh Sơn La.

Tranh thủ , tôi đi một vòng quan sát khung cảnh xung quanh.



Ở khoảng sân trước nhà Văn hóa bản Nà Lo, tôi thấy dựng nhiều chiếc xe gắn máy của người dân.

Theo cảm quan, tôi thấy đời sống vật chất của bà con dân bản nơi đây cũng chưa thực sự được khá giả.



Cán bộ tâm huyết, nhiệt tình- Người dân chăm chú tìm hiểu.

Tiến hành làm việc với bà con dân bản Nà Lo, anhNguyễn Đình Quý- Cán bộ phòng truyền thông và phát triển đối tượng BHXH tỉnh Sơn La, đại diện cho đoàn tuyên truyền lên giới thiệu tới bà con, nội dung chính sách an sinh mà BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện của Đảng và Chính phủ Việt Nam đem lại cho người dân.

Bà con dân tộc Bản Nà Lo, chăm chú nghe anh Nguyễn Đình Quý- thành viên đoàn tuyên truyền của BHXH tỉnh Sơn La, giới thiệu những lợi ích ưu việt và chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ của chính phủ dành cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT .

Trong buổi tuyên truyền, anh Quý nhấn mạnh: Quỹ BHYT, BHXH tự nguyện thể hiện chính sách nhân văn, an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Quỹ được Nhà nước Việt Nam bảo trợ thông qua chính sách hỗ trợ các đối tượng là bà con dân tộc các vùng khó khăn, các gia đình đối tượng chính sách và các thành phần lao động tự do trong xã hội. Nhằm góp phần nâng cao công tá chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, ổn định cuộc sống của người lao động khi về già. Đồng thời, bằng việc tham gia BHXH tự nguyện và BHYT, mỗi người dân cũng thể hiện sự tích cực, chủ động của mình về vấn đề tự an sinh cho chính bản thân mình, góp phần chia sẻ cộng đồng và phát triển xã hội…



Trong lúc anh Nguyễn Đình Quý giới thiệu chính sách an sinh xã hội của BHYT, BHXH tự nguyện thông qua nội dung, hình ảnh được trình chiếu trên màn ảnh rộng, các thành viên trong đoàn đã tỏa đi phát tờ rơi tuyên truyền .

Các bà, các chị bản Nà Lo đang chăm chú nghe thành viên của đoàn tuyên truyền BHXH tỉnh Sơn La giải đáp chế độ chính sách mà BHYT, BHXH tự nguyện đem lại.

Đến gần một anh trung niên mặc chiếc áo màu xanh bộ đội, đang chăm chú xem nội dung tờ tuyên truyền, tôi làm quen và được anh cho biết anh là Cà Văn Liên, sinh năm 1975, là nông dân. Gia đình anh hiện sinh sống tại bản Nà Lo. Anh nói : "Tôi cũng được cán bộ BHXH và chị Cà Thị Mai (đại lý phụ trách địa bàn) giới thiệu mấy lần trước rồi. Nhưng do điều kiện kinh tế gia đình lúc đó chưa thu xếp được, nên tôi cũng chưa tìm hiểu sâu. Hôm nay được nghe đoàn tuyên truyền giới thiệu cụ thể như này, tôi thấy mở mang được nhiều điều và sẽ đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho cả gia đình luôn".



Anh Cà Văn Liên –nông dân bản Nà Lo, đã tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân, vợ và con trai ngay trong buổi tuyên truyền.

Nhìn xuống cuối nhà văn hóa, tôi thấy các anh, các bà các chị đang chăm chú đọc tờ rơi, ra ngoài hành lang , tôi thấy mấy anh cầm tờ rơi trên tay, chụm đầu sôi nổi trao đổi…



Tờ rơi in nội dung tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT thu hút bà con đọc và tìm hiểu

Đến gần nhóm có 3 chị đang chụm đầu trao đổi, tôi làm quen và trò chuyện. Được các chị cho biết: Hôm nay, được hiểu về lợi ích của BHXH tự nguyện, chúng tôi thích được đăng ký tham gia BHXH tự nguyện luôn lắm. Nhưng chúng tôi không có làm ra tiền, sống cùng với con dâu, con trai, nên phải về hỏi các con đã.



Đại lý thu phụ trách địa bàn, chị Cà Thị Mai- Tiến làm thủ tục đăng ký cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tại buổi tuyên truyền.

Buổi tuyên truyền diễn ra được khoảng 20 phút, tôi thấy mấy người dân đứng lên ra phía ngoài hành lang trên. Đi theo, tôi thấy nhiều người đang xúm quanh đại lý thu Cà Thị Mai để làm thủ tục đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện.

Chị Phạm Thị Hạnh Nguyên- Phó Trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng, thành viên đoàn tuyên truyền BHXH tỉnh Sơn La đang hướng dẫn bà con dân tộc tìm hiểu về thủ tục đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Nhìn sang bên phía chị Phạm Thị Nguyên- Phó Trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng, thành viên đoàn tuyên truyền BHXH tỉnh Sơn La. Tôi thấy chị đang trao đổi với một số người dân xung quanh về thủ tục đăng ký tham gia. Đến gần, lắng nghe chị nói, tôi thấy quy trình đăng ký tham gia đơn giản, dễ dàng, rất thuận tiện cho người dân khi đăng ký tham gia.

Theo lời chị Nguyên hướng dẫn, chỉ cần có chứng minh thư nhân dân, bà con có thể trực tiếp đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, bằng cách điền thông tin cá nhân vào tờ khai được phát, cơ quan BHXH sẽ in sổ BHXH trao tận tay cho người tham gia. Trường hợp người dân không mang theo tiền khi đến các hội nghị tuyên truyền, vẫn có thể đăng ký tham gia, sau đó, nhân viên đại lý thu sẽ đến tận nhà để thu tiền, hoàn thiện hồ sơ trong vòng 5 ngày sẽ bàn giao sổ tại nhà cho người tham gia. Sau khi đăng ký lần đầu, những lần tiếp theo, sẽ có nhân viên đại lý thu, hoặc nhân viên bưu điện đến nhà thu phí.

Tại buổi tuyên truyền, có 28 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT. Trong đó có 16 người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Ông Quý thay mặt đoàn tuyên truyền của BHXH tỉnh Sơn La tặng quà cho bà con bản Nà Lo đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Kết thúc buổi tuyên truyền tại bản Nà Lo, bên cạnh những nét mặt phấn khởi của bà con đã đăng ký tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, là một số khuôn mặt còn đượm nỗi ưu tư. Đó là những người, vì điều kiện kinh tế chưa cho phép, sống phụ thuộc vào con cái, chưa thể tham gia ngay được mặc dù quan trao đổi, được biết bà con phải về bàn với con, cháu mình để tham gia BHXH, dành những đồng tiền chắt bóp được cho lương hưu, chăm sóc y tế lúc già yếu.

Chia tay bà con dân bản Nà Lo, được chứng kiến sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ nhân viên BHXH tỉnh Sơn La, tôi nhìn thấy sự tin tưởng của người dân khi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Sơn La, ở những xã đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm đến từ 50-70% dân số, như Mường Bám, Bon Phặng (huyện Thuận Châu), Tà Hộc, (huyện Mai Sơn) ... Trong quá trình tuyên truyền, vận động người dân nghèo tham gia BHXH tự nguyện, đã đặt ra cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, tuyên truyền viên BHXH rất nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, tại những nơi này kết quả vận động người lao động tự do tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đã trở thành điểm sáng.

Tin tưởng rằng, với chính sách ưu việt an sinh xã hội của BHXH tự nguyện, BHYT và sự nhiệt tình , tâm huyết của đội ngũ những người làm công tác BHXH, BHXH tỉnh Sơn La sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu của phong trào thi đua nước rút. Đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vừa được BHXH Việt Nam giao bổ sung.