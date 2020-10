Bắt giữ đối tượng đang phi tang hàng nghìn viên ma túy vào bồn cầu

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vũ Văn Tùng (SN 1990, trú tại An Bình, Bạch Hạ, Phú Xuyên) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an quận Hà Đông phát hiện đối tượng Vũ Văn Tùng có hoạt động vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn. Chiều ngày 21/10, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Hà Đông phối hợp Công an phường Phú La bắt quả tang Tùng có hành vi mua bán trái phép ma tuý tại một nhà nghỉ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 3.600 viên ma túy tổng hợp cùng số lượng lớn Methamphetamine, có tổng khối lượng là 416,858 gam. Đối tượng Vũ Văn Tùng và tang vật.

Đấu tranh khai thác, Tùng khai nhận số ma tuý trên được bán với giá 10,5 triệu đồng cho mỗi túi 200 viên. Khi bị lực lượng Công an phát hiện, Tùng tìm cách phi tang toàn bộ số ma túy vào bồn cầu nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số tang vật trên. Hiện Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Việt Sáng