Bão số 10 - Goni giảm 6 cấp, hiện giật cấp 12 hướng về Đà Nẵng - Phú Yên

Sau khi đi vào biển Đông, bão số 10 - Goni đã giảm 6 cấp, hiện chỉ còn mạnh cấp 9

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sau khi đổ bộ vào đảo Luzon của Philippines, vào rạng sáng nay, 2/11, siêu bão Goni đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2020. Tuy nhiên sau khi đi vào Biển Đông, siêu bão Goni đã giảm khá mạnh, chỉ còn khoảng ở cấp 9, giật cấp 12.

Vào 4h sáng nay, 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão.

Trong ngày hôm nay, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4h ngày mai, 3/11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,0 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 112,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Theo dự báo xa của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, trong 1-2 ngày tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và duy trì cường độ mạnh cấp 9, giật cấp 12. Tuy nhiên, bão số 10 tiếp tục hướng về các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Trong khi đó, thời tiết hôm hay tại khu vực Nam Trà My, nơi đang diễn ra công tác tìm kiếm cứu nạn đối với 14 người dân ở Trà Leng còn mất tích so sạt lở núi khá thuận lợi. Trời không mưa, nhiệt độ không quá cao. Song, từ đêm mai, 3/11, khu vực này tiếp tục có mưa to đến rất to.

Còn tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, nơi đang diễn ra hoạt động tìm kiếm cứu nạn các công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 hôm nay trời cũng không mưa, nền nhiệt cao nhất chỉ ở mức 28 độ C. Nhưng cũng từ đêm mai, 3/11, mưa to đến rất to sẽ tái diễn.