Báo NTNN/Dân Việt - Quỹ Thiện Tâm: Khánh thành "Điểm trường mơ ước" tại Sơn La

Chiều ngày 8/9, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vin Group) đã tổ chức lễ khánh thành điểm trường bản Hang Mon (Trường Mầm non Hoa Mai, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La).

Đây là một trong những công trình xây dựng "Điểm trường mơ ước" do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thực hiện nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt Báo điện tử Dân Việt (8/6/2010-8/6/2020).

Hai phòng học do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) xây dựng tại điểm trường bản Hang Mon có tổng giá trị trên 600 triệu đồng.

Dịp này, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn VinGroup) xây tặng 5 điểm trường với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Nghệ An và Kon Tum. Hang Mon là điểm trường thứ 4 mà Báo phối hợp với Quỹ Thiện Tâm xây tặng tại Sơn La.

Phiêng Khoài là xã vùng cao biên giới, còn nhiều khó khăn của huyện Yên Châu. Do vậy, cơ sở vật chất tại một số điểm trường trên địa bàn xã còn nhiều thiếu thốn. Trong đó, điểm trường Hang Mon của Trường Mầm non Hoa Mai là một trong số đó. Nhiều năm qua, các cháu học sinh Mầm non tại đây phải học tập trong ngôi nhà cũ của hợp tác xã để lại.

Hai phòng học mới ở điểm trường Hang Mon vừa được khánh thành.

Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc đã cùng với Công ty Cổ phần Quỳnh Thạch (Sơn La) xây tặng cô trò điểm trường 1 công trình vệ sinh.

Trước những khó khăn đó, sau khi tiến hành khảo sát, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đầu tư xây tặng 2 phòng học mới cho cô trò điểm trường bản Hang Mon. Mặc dù, trong quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, nhưng sau nhiều tháng nỗ lực của đơn vị thi công, phòng học mới đã được hoàn thiện.

Bên trong 2 phòng học mới được khánh thành được cô trò điểm trường Hang Mon trang trí đẹp đẽ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, bà Lê Thị Toan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, phấn khởi nói: "Nhiều năm nay, cô và trò điểm trường Hang Mon phải học tập trong điều kiện phòng học xuống cấp, dột nát. Vì vậy, đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình học tập của các em.

Đến nay, sau nhiều tháng thi công, phòng học của điểm trường Hang Mon đã được hoàn thiện và kịp đưa vào sử dụng ngay dịp năm học mới 2020 - 2021. Việc làm này sẽ là động lực giúp cô và trò điểm trường Hang Mon tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã hỗ trợ xây mới 2 phòng học cho cô và trò nơi đây".

Bà Lê Thị Toan, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, cho biết: "Việc Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vin Group) đầu tư xây dựng công trình lớp học là việc làm cần thiết và cấp bách góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho xã Phiêng Khoài nói riêng và huyện Yên Châu nói chung.



Chiều ngày 8/9, đại điện lãnh đạo Báo Nông Thôn Ngày Nay/Báo Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt và Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vin Group) đã cùng với UBND tỉnh Sơn La tổ chức lễ khánh thành và bàn giao cho nhà trường để đưa vào sử dụng trong năm học 2020 - 2021.

Việc khánh thành 2 phòng học ở điểm trường bản Hang Mon sẽ giúp hơn 100 học sinh tại đây có điều kiện học tập tốt hơn.

Nhân dịp tổ chức lễ khánh thành điểm trường bản Hang Mon, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt đã phối hợp với Nha Khoa Sài Gòn Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng gửi tới cô trò nơi đây hơn 100 suất quà (quần áo) và tủ sách.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt tặng quà cho các em học sinh điểm trường bản Hang Mon.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Phạm Văn Thuỷ tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường bản Hang Mon.

Đoàn công tác của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt cùng với lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La trao quà của Nhà Xuất bản Kim Đồng cho Ban giám hiệu Trường Mầm non Hoa Mai tại điểm trường bản Hang Mon.



Phát biểu tại lễ khánh thành điểm trường Hang Mon, ông Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, vui mừng khi điểm trường đã được hoàn thiện, khang trang.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Báo NTNN/Báo Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt phát biểu tại buổi lễ khánh thành.

"Đây là điểm trường thứ 2 mà Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vin Group) xây tặng trên địa bàn huyện Yên Châu. Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt là tờ báo luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi luôn sát cánh, đồng hành cùng với bà con, đặc biệt là ở những vùng khó khăn, vùng biên giới như xã Phiêng Khoài. Với việc khánh thành 2 phòng học này sẽ đảm bảo cho các cháu học sinh học tập trong điều kiện ấm áp về mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Từ đó, góp phần giúp cho sự nghiệp trồng người của địa phương đạt được nhiều kết quả cao trong năm học mới", Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt nói.

Ông Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu phát biểu tại lễ khánh thành 2 phòng học ở điểm trường Hang Mon.

Thay mặt cho chính quyền địa phương, ông Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: "Yên Châu là huyện miền núi của tỉnh Sơn La. Mặc dù huyện đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cho các nhà trường, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm trường đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Những năm qua, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt đã xây dựng nhiều điểm trường cho các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Sơn La.

Trong năm 2019, Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vin Group) đã xây tặng cho huyện điểm trường Púng Khoai (xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu). Năm nay, quý báo tiếp tục xây tặng 2 phòng học tại điểm trường Hang Mon, Trường Mầm non Hoa Mai tại xã Phiêng Khoài. Thay mặt UBND huyện Yên Châu, gửi lời cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã dành sự quan tâm đặc biệt tới cô trò nhà trường. Từ nay, các cháu học sinh được học tập và rèn luyện trong ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp".

Ông Phạm Văn Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho hay: "Trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn chế, tỉnh Sơn La mong muốn trong thời gian tới Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ xây thêm nhiều điểm trường cho các cháu học sinh ở vùng khó khăn của tỉnh Sơn La".

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Phạm Văn Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, nói: "Phiêng Khoài là xã biên giới khó khăn của tỉnh Sơn La. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn đó, điểm trường Hang Mon xã Phiêng Khoài đã nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt để có một điểm trường mới vững vàng như ngày hôm nay.

Điểm trường mới này giúp con em vùng cao tại đây được học tập tốt hơn. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La, tôi xin cảm ơn quý Báo đã giúp tỉnh Sơn La xây dựng được một điểm trường khang trang như thế này. Trong thời gian tới, chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của quý Báo và các tổ chức từ thiện trong việc kiên cố hoá các trường lớp còn khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Sơn La".

Lãnh đạo Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt cùng lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La, Sở GDĐT tỉnh Sơn La, UBND huyện Yên Châu cắt băng khánh thành 2 phòng học tại điểm trường bản Hang Mon.

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt (thứ 2 từ phải sang) cùng với ông Phạm Văn Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La (thứ 2 từ trái sang) và lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh, UBND huyện Yên Châu đi tham quan 2 phòng học mới xây.