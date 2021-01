Bắc Ninh: Xử phạt một công ty gần 500 triệu đồng vì xả thải trái phép ra môi trường

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH công nghiệp kim loại The Great Star Việt Nam (có trụ sở tại huyện Thuận Thành) với tổng số tiền xử phạt lên đến gần 500 triệu đồng.

Công ty TNHH công nghiệp kim loại The Great Star Việt Nam, có địa chỉ trụ sở chính: Lô CN-11.2, Khu công nghiệp, đô thị Thuận Thành, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh do ông SHEN, WEI-CHIEH làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Công ty TNHH công nghiệp kim loại The Great Star Việt Nam đã có hành vi vi phạm về xả thải ra môi trường và bị UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt với số tiền 448 triệu đồng.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh, công ty này đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với 3 hành vi trái phép, gồm: Xả trái phép nước thải không qua xử lý vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp. Hành vi trên là hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Điểm c, Khoản 6, Điều 12 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xả nước thải có một thông số môi trường vượt tiêu chuẩn quy định tiếp nhận nước thải của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Thuận Thành II (BOD5 có giá trị 76 mg/1, vượt 52%). Hành vi trên là hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 12 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xả khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 đến dưới 1,5 lần (Thông số HC1 có giá trị 55mg/Nm3 vượt QCVN 1,22 lần với lưu lượng khí thải từ 20.000 m3/giờ đến 25.000 m3/giờ tại ống thoát khí sau hệ thống xử lý khu vực nhúng sắt cuộn). Hành vi trên là hành vi vi phạm hành chính được quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 16 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Trước hành vi vi phạm trên, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định phạt tiền với các hành vi tương ứng lần lượt là 150 triệu đồng, 98 triệu đồng và 200 triệu đồng. Tổng mức tiền phải nộp phạt là 448 triệu đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao cho ông SHEN, WEI-CHEEH (ủy quyền cho ông TSAI, MING- SHIAN), đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty TNHH công nghiệp kim loại The Great Star Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 04/01/2021. Nếu quá thời hạn trên mà Công ty TNHH công nghiệp kim loại The Great Star Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.