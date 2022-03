Bắc Ninh: Dấu ấn đột phá trong năm đầu Từ Sơn lên thành phố

Trả lời phỏng vấn Báo điện tử Dân Việt/Trang trại Việt, ông Hoàng Bá Huy, Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) cho biết, trong năm đầu chuyển từ thị xã lên thành phố thuộc tỉnh, kinh tế - xã hội của Từ Sơn đã có sự phát triển toàn diện về mọi mặt.

Mở đầu cuộc trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Bá Huy thông tin, trong năm 2021, thành phố Từ Sơn là đơn vị dẫn đầu cấp huyện, thành phố về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), ICT.Index và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI).

Ông Hoàng Bá Huy- Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh). Ảnh: Nguyễn Chương.

Năm có 3 chỉ số dẫn đầu cấp huyện, thành phố

Năm 2021 ghi dấu mốc mới cho sự phát triển của Từ Sơn khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội công nhận là thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Vậy, ông có thể chia sẻ những thành tựu về kinh tế - xã hội mang dấu ấn trong năm đầu tiên của thành phố?

- Năm 2021 được đánh giá là năm rất thành công và đặc biệt về mặt bối cảnh của thành phố Từ Sơn. Đó là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã (nay là thành phố) Từ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Cùng với cả nước, Bắc Ninh nói chung và Từ Sơn nói riêng gặp phải không ít những khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp, khó lường của dịch, bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng sâu đến phát triển kinh tế - xã hội và sức khỏe, đời sống của người dân.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, thành phố Từ Sơn đã phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 đề ra như: tập trung phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội bền vững, đưa 5 xã thành phường.

Cùng với đó, thành phố Từ Sơn đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo và công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ quốc hội về thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh từ ngày 1/11/2021 và đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Từ Sơn trong năm 2021 đạt 125.952,5 tỷ đồng tăng 10,6% so với năm 2020, đạt 121% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.047,4 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 1.934 tỷ đồng, vượt 102% so với kế hoạch. Công tác an ninh, quốc phòng và các lĩnh vực an sinh xã hội được duy trì và đảm bảo.

Đặc biệt, trong năm 2021, chúng tôi tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị; triển khai xây dựng quy chế quản lý quy trình quy hoạch và ban hành hai kế hoạch 94 và 98 để thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thị ủy Từ Sơn (nay là Thành ủy Từ Sơn) liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố.

Ngay sau khi lên thành phố, chúng tôi đã kiện toàn, hoàn thành việc chuyển hoạt động của chính quyền các cấp từ Thị xã lên Thành phố từ ngày 1/11/2021 đúng quy định, đảm bảo kịp thời, không ảnh hưởng đến hoạt động của chính quyền và các nhiệm vụ chuyên môn của thành phố.

Trong năm 2021, thành phố Từ Sơn có 3 chỉ tiêu dẫn đầu khối huyện, thành phố của tỉnh Bắc Ninh. Theo ông, những yếu tố nào đã giúp thành phố Từ Sơn tạo ra những thay đổi, đột phá như vậy?

- Trong năm 2021, thành phố Từ Sơn là đơn vị dẫn đầu cấp huyện, thành phố về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), ICT.Index và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành, địa phương (DDCI). Thành phố Từ Sơn cũng đứng thứ 2 toàn tỉnh về xử lý hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử.

Để đạt được những kết quả vượt bậc kể trên, chúng tôi xác định cải cách hành chính là một trong những việc làm thường xuyên và liên tục, bởi lẽ Từ Sơn là một trong các đơn vị được thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

Chúng tôi đã xây dựng một Trung tâm Hành chính công có diện tích mặt bằng rộng khoảng 350m2, bố trí 14 bàn quầy tiếp nhận và trả kết quả của 226 thủ tục hành chính với thiết bị hiện đại như: máy vi tính, máy in, màn hình cảm ứng tra cứu thủ tục hành chính, màn hình hiển thị, hệ thống lấy số chờ phục vụ, hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống camera ghi hình, bàn ghế để người dân ngồi chờ và viết thủ tục…

Hiện nay, UBND thành phố Từ Sơn đã bố trí, sắp xếp cho 25 cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị cử đến. Vì thế, tất cả các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố tại Trung tâm Hành chính công thành phố đảm bảo đúng thời gian quy định, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân tham gia các dịch vụ công.

Trong bối cảnh dịch COVID-19, thành phố Từ Sơn đã đẩy mạnh triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Người dân trên địa bàn thành phố Từ Sơn có điều kiện nên họ tiếp cận với dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 rất tốt. Tính đến 10/12/2021 Trung tâm Hành chính công thành phố đã tiếp nhận 17.011 hồ sơ, giải quyết 16.490 hồ sơ đạt tỷ lệ 96,9%, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hạn đạt 99,85%.

Chúng tôi cũng bố trí những cán bộ công nghệ thông tin quản trị, điều hành các hạ tầng về mặt dữ liệu để thực hiện các vấn đề về chuyển đổi số. Vì vậy, liên quan công việc chuẩn bị sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố Từ Sơn được tỉnh Bắc Ninh đánh giá đứng đầu khối huyện, thành phố.

Trung tâm thành phố Từ Sơn (thuộc tỉnh Bắc Ninh).

Xây dựng các đồ án phân khu để thu hút nguồn lực đầu tư

Cùng với nguồn vốn đầu tư công, việc thu hút các nguồn lực đầu tư để chỉnh trang, xây dựng và phát triển đô thị là rất quan trọng. Vậy, thành phố Từ Sơn đang triển khai những hoạt động gì để thu hút, mời gọi các nhà đầu tư cùng tham gia vào phát triển đô thị?

- Ngay sau khi Từ Sơn xây dựng lên đô thị loại III, chúng tôi xác định một số chỉ tiêu còn thiếu và yếu trong quá trình thực hiện. Vì thế, phải đầu tư, nâng cấp bằng nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực đầu tư công.

Hiện nay, chúng tôi đang triển khai các đồ án phân khu của thành phố Từ Sơn. Trên cơ sở các đồ án phân khu, chúng tôi xác định các khu chức năng để thu hút các nhà đầu tư có năng lực về kinh nghiệm, tài chính để tổ chức triển khai các dự án theo quy hoạch.

Qua đó, một là chúng tôi hiện thực hóa quy hoạch; hai là thu hút được nguồn lực để tái đầu tư hạ tầng kỹ thuật; các hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế… để góp phần nâng cao các chỉ số, điểm số trong việc nâng cấp đô thị thành phố Từ Sơn trong giai đoạn 2021-2025.

Được biết, Từ Sơn có đề xuất một Nghị quyết riêng về phát triển thành phố, đến nay ông có thể nói nghị quyết đó sẽ định hướng và thúc đẩy phát triển thành phố Từ Sơn như thế nào?

- Nội dung này, Thường trực Ban Thường vụ và Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Từ Sơn (nay là thành phố Từ Sơn) đã bàn rất nhiều. Thành phố Từ Sơn xác định khi lên thành phố, diện mạo phải khang trang và người dân sẽ được thụ hưởng các hạ tầng xã hội, hạ tầng thiết yếu tốt nhất.

Vì vậy, tại cuộc làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan vào ngày 4/11/2020, Từ Sơn đề xuất sẽ báo cáo với Tỉnh ủy Bắc Ninh để xây dựng Nghị quyết đặc thù với hướng tạo điều kiện về mặt cơ chế, tạo điều kiện về nguồn lực để xây dựng Từ Sơn phát triển lên một tầm cao mới.

Chúng tôi mong muốn trên cơ sở Nghị quyết này, các sở ngành, các cơ quan chuyên môn của tỉnh sẽ giúp đỡ, tạo điều kiện cho Từ Sơn tiếp cận những chính sách, nguồn lực và các nhà đầu tư có năng lực để triển khai, hiện thực hóa các quy hoạch đã có; qua đó xây dựng thành phố Từ Sơn phát triển đồng bộ, hiện đại, văn minh và thông minh.

Khi Từ Sơn lên thành phố, các nhà đầu tư đang dành sự quan tâm, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nào?

- Sau khi lên thành phố Từ Sơn, trên cơ sở các quy hoạch đã được duyệt và chúng tôi đang triển khai các đồ án phân khu thì rất nhiều nhà đầu tư đã đến xem xét và tìm kiếm cơ hội để đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại. Là địa phương có kinh tế làng nghề phát triển và nằm giáp ranh với thủ đô Hà Nội, các nhà đầu tư quan tâm rất nhiều đến phát triển thương mại trên địa bàn thành phố Từ Sơn.

Chính vì thế, chúng tôi đang xây dựng các quy hoạch, tạo nguồn quỹ đất để xây dựng các trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Từ Sơn cũng như song hành phát triển các khu đô thị lớn, hiện đại, đồng bộ.

Bước sang năm 2022, thành phố Từ Sơn đặt ra những mục tiêu và kỳ vọng phát triển, bứt phá như thế nào?

- Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2022 chúng tôi đặt ra rất nhiều mục tiêu và rất nhiều kỳ vọng. Chúng tôi xác định là năm 2022 là năm đột phá để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Từ Sơn (nay là thành phố Từ Sơn) nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, trong đó tập trung cao cho công tác thu hút đầu tư liên quan đến các dự án khu đô thị, các dự án khu nhà ở.

Chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn đến 2025 cũng như xây dựng kế hoạch nhà ở năm 2022 để có cơ sở triển khai thực hiện các dự án này. Đây là cơ sở để thu hút đầu tư, đấu giá đất để tăng ngân sách và có nguồn kinh phí để xây dựng hạ tầng. Trong giai đoạn 2021-2025 chúng tôi phấn đấu nâng cấp đô thị Từ Sơn từ loại III lên đô thị loại II.

Xin cảm ơn ông!

Theo Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, ngày 1/11/2021, thị xã Từ Sơn chính thức trở thành thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Từ Sơn, là động lực để thành phố Từ Sơn phát huy và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, hướng tới xây dựng Từ Sơn trở thành đô thị lõi của tỉnh Bắc Ninh, với đặc trưng: văn hóa - sinh thái - tri thức, đô thị thông minh.